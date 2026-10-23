Nové vedení Benešova vidí jako jeden z největších úkolů stavbu třídírny odpadu

Budoucí vedení Benešova považuje za jeden ze svých největších úkolů plánovanou výstavbu odpadového hospodářství na Kavčíně. Terénní úpravy a stavební práce vyjdou na 250 milionů korun, dalších 60 až 80 milionů bude stát technologie třídicí linky. Pokud půjde vše hladce, mohlo by se začít stavět v roce 2028, řekl dnes novinářům dosavadní místostarosta a kandidát na starostu Jakub Hostek (Benešov pro život). Velkou část nákladů by město mělo uhradit z úvěru, dotační možnosti jsou podle Hostka omezené.
Součástí areálu bude třídicí stanice, kompostárna, sběrný dvůr a překládací stanice. Město díky třídírně ušetří na nákladech na odvážení odpadu. Do areálu se také kompletně přestěhují technické služby. Na začátku příštího roku by měla být hotová dokumentace pro stavební povolení, poté přijdou na řadu přípravné práce a v přespříštím roce by se mělo začít stavět.
V Benešově pokračuje dosavadní koalice Benešova pro život, Volby pro Benešov a ODS. Dohromady mají 16 z 27 zastupitelů, o jeden mandát více než dosud. Starostou se má stát lídr vítězného Benešova pro život Hostek. Prvním místostarostou bude volební jednička Volby pro Benešov Tomáš Budil a druhým lídr ODS Roman Tichovský.
Benešov pro život bude mít v devítičlenné radě čtyři zástupce, Volba pro Benešov tři a ODS dva. Za Benešov pro život v ní usednou ještě Ondřej Pešek, Jindřich Bulan a Karel Chládek, který se do zastupitelstva dostal díky rezignaci Lenky Křížové. Za Volbu pro Benešov jsou navrženi také dosavadní starosta Jaroslav Hlavnička a Zdeněk Zahradníček a za ODS hejtmančin náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík.
Křížová není jedinou zastupitelkou, která po volbách rezignovala na mandát. Za Volbu pro Benešov totéž učinil Jakub Malý, nahradí ho Petr Jandač.
Zástupci koalice se chtějí vyhnout rozpočtovému provizoriu a projednat rozpočet na příští rok 14. prosince. Na ustavujícím jednání zastupitelstva, které by mělo být 5. listopadu, se proto počítá i s ustavením kontrolního a finančního výboru. "Počítám, že velké změny nebudou. Navážeme na to, co máme rozběhlé včetně projednávání rozpočtu příspěvkových organizací, abychom byli schopni rozpočet schválit už v prosinci," uvedl Hostek.
Benešov pro život obsadil v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu sedm křesel. V minulých volbách byl třetí, polepšil si o dva mandáty. Druhá Volba pro Benešov naopak o jednoho zastupitele přišla, nyní jich má šest. Třetí v obecních volbách skončilo uskupení Srdcem pro Benešov (TOP 09, STAN), má pět zastupitelů, stejně jako čtvrté ANO. Tři zastupitele má pátá ODS a šestí skončili Piráti s jedním mandátem.