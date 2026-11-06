Nové vedení Poděbrad se zaměří na péči o město, rozpracované projekty prověří

Nové vedení Poděbrad se chce nejprve seznámit se stavem připravovaných investic a finančními možnostmi města. Uvažuje především o zlepšení běžné péče o město, nové velké stavební projekty zatím nechystá. U plánované svazkové základní školy na Žižkově za odhadovaných 1,25 miliardy korun chce nejprve posoudit možnosti financování a další postup. Ve hře zůstává pokračování projektu i jeho případná úprava nebo zastavení. Novinářům to dnes řekla nová starostka Tereza Černá (Prostě Poděbrady!), kterou zastupitelé zvolili do funkce ve středu.
"Nejdřív máme pečovat o to, co máme, a potom se bavit o tom, co do budoucna budeme nového vytvářet," řekla Černá. Nové vedení podle ní nechce přijímat unáhlená rozhodnutí. U rozpracovaných projektů musí zohlednit také dosavadní závazky města.
Jednou z největších připravovaných investic je nová základní škola na Žižkově. Město má zpracovanou architektonickou studii školy pro 810 žáků s 27 kmenovými třídami. Podle Černé bude nutné posoudit nejen demografický vývoj, ale také možnosti financování. "Miliarda a čtvrt to byla za minulého vedení. Je otázka, kam se ta cena vyšplhá za následující čtyři roky, než by byla zpracovaná třeba projektová dokumentace,“ dodala starostka.
O dalším postupu u školy zatím není rozhodnuto. Zásadní bude podle vedení města zejména možnost získání dotace a náklady, které by Poděbrady musely vynaložit na přípravu stavby ještě před případným přiznáním podpory. Termín rozhodnutí o budoucnosti projektu nové vedení zatím nestanovilo.
Pokračuje také příprava lávky přes Labe mezi ulicí Na Vinici a Polabcem. Projekt je ve fázi získávání stanovisek dotčených orgánů, mimo jiné Povodí Labe, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správy. Podklady následně posoudí krajský úřad a budou sloužit pro další stupeň projektové dokumentace.
Nová koalice chce navázat také na přípravu cyklostezky mezi Poděbrady a Choťánkami. Podle druhého místostarosty Jaroslava Červinky (Nezávislí kandidáti Poděbrady) bude nutné znovu prověřit navrženou trasu a majetkoprávní vztahy. Černá zmínila také pokračování přípravy parku za Libenským, u něhož je potřeba vypořádat připomínky dotčených orgánů ke studii.
Nové vedení chce změnit především způsob komunikace s obyvateli a více je zapojovat do rozhodování. Informace hodlá zveřejňovat prostřednictvím webu města, sociálních sítí i městské aplikace. Mezi jeho priority patří údržba veřejných prostranství, péče o zeleň a bezpečnější pohyb chodců a cyklistů.
Koalici tvoří Prostě Poděbrady!, PDY 21 a Nezávislí kandidáti Poděbrady. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají dohromady 11 mandátů. První místostarostkou je Alice Švárová (PDY 21), druhým místostarostou bývalý starosta Jaroslav Červinka. ODS dosavadního starosty Romana Schulze skončila v opozici.