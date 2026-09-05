Nové velkoformátové malby v Mladé Boleslavi spojují ženy jako téma i autorky

Ženy jsou hlavním tématem letošního ročníku streetartového festivalu Město=galerie v Mladé Boleslavi a zároveň autorkami většiny nových děl. Čeští i zahraniční výtvarníci ve městě od pondělí tvoří velkoformátové malby na devíti místech, například na budovách 8. a 6. základní školy, odboru dopravy či Vodovodů a kanalizací nebo u školy Pastelka. V předchozích čtyřech ročnících vzniklo ve městě 26 velkoformátových maleb, řekl ČTK ředitel a kurátor festivalu Lukáš Kladívko.
K nejzajímavějším letos podle Kladívka patří například malba českého umělce kanadského původu Davida Strauzze na boční stěně 8. základní školy. Díky speciální technice obraz nejlépe vynikne při pohledu z větší dálky. "Je to zajímavý kontrast, když pak přijdete blíž, tak vidíte vlastně, jak je to namalované, že je to úplně jinak, než si většina lidí myslí," řekl Kladívko. Na stejné škole tvoří také německá umělkyně Hera. Další malbu vytváří na výměníku u školy Pastelka německý výtvarník Loomit. Obraz je inspirovaný okolím i Mladou Boleslaví. Česká výtvarnice Toy_Box, která už má ve městě mural z roku 2023, vytváří velkoformátovou malbu na asfaltu ve vnitrobloku v ulici 17. listopadu.
Festival letos propojuje také světové umění s místní historií. Ve veřejném prostoru tvoří rovněž rumunská ilustrátorka a komiksová autorka Maria Surducan. Ve středu současně představila komiks věnovaný Karlu Zdeňku Límanovi, rodákovi z Mladé Boleslavi a architektovi rumunského královského dvora. "Je to malířka, ale nikdy nemalovala na zeď, a tak nás napadlo ji naučit, jak namalovat mural," řekl Kladívko.
Festival vyvrcholí v neděli od 12:00 do 19:00 tradičním setkáním výtvarníků, takzvaným graffiti jamem, v lokalitě Tangenta. Vznikne tam několik set metrů dlouhá graffiti produkce. Zapojit se mohou začátečníci i pokročilí.
Letošní série festivalu začala v dubnu v Jablonci nad Nisou, další zastávky následovaly v Nymburce, Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Mostě a Poděbradech. Pořadatelé věří, že do Mladé Boleslavi festival zavítá i příští rok. "Ve městech vždy plánujeme hodně věcí dopředu a i koncepčně se snažíme zapojovat věci do dění města," dodal Kladívko.