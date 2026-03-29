Nové volby v Lipníku na Mladoboleslavsku vyhrálo sdružení Společně pro Lipník

Lipník na Mladoboleslavsku má po sobotních volbách nové zastupitelstvo, lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů sdružení Společně pro Lipník, náleží mu čtyři křesla v sedmičlenném zastupitelstvu. Druhé kandidující sdružení, Pro obec Lipník, obsadí zbylé tři mandáty. K urnám přišlo 72,04 procenta lidí. Mezi zvolenými zastupiteli je i dosavadní starosta David Bezděk (Společně pro Lipník). Vyplývá to z údajů na volebním serveru www.volby.cz.
Volební účast byla výrazně vyšší než v řádných volbách v roce 2022, kdy dosáhla 41,34 procenta, tehdy kandidovalo jedno sdružení. Nové volby se v obci, kde žije zhruba 400 lidí, konaly poté, co loni klesl počet zastupitelů ze sedmi na čtyři, rezignovala starostka a další dvě zastupitelky. Současný starosta Bezděk získal v sobotních volbách nejvíc hlasů, 121. Dvě zastupitelky, které loni odstoupily a nyní znovu kandidovaly za sdružení Pro obec Lipník, se do zastupitelstva nedostaly.
Nové komunální volby se v Česku v sobotu uskutečnily také v Cekově na Rokycansku, Úhercích na Lounsku a Vračovicích-Orlově na Orlickoústecku. Konaly se v obcích, kde počet zastupitelů klesl pod zákonem požadovaný limit. Podle zákona se volby nemohou konat v posledních šesti měsících funkčního období obecních zastupitelstev. Celorepublikové komunální volby budou letos 9. a 10. října.