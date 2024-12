Nového hypermarketu se v Lysé nad Labem nedočkají

„Není to pravda. Bohužel až doteď nebylo možné se k tomu vyjádřit, protože společnost Kaufland nezveřejnila žádné oficiální stanovisko k tomuto projektu,“ informovalo vedení radnice. Kaufland si totiž podle dopisu zaslaného městu stanovil termín otevření hypermarketu nejpozději do konce roku 2025. To už ale nemůže splnit, protože nastaly téměř dva roky trvající problémy při územním a stavebním řízení, které nezavinila obec asi investor. Kaufland se proto rozhodl od kupních smluv na pozemky, kde měl obchod vyrůst, odstoupit. „Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit zpětnou koupi těchto pozemků,“ informoval městský úřad.