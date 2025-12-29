Novinky v pražské MHD od 1. ledna 2026 přehledně:
- Přeprava kol v metru
- Zákaz elektrokol
- Zdražení jízdenek v Praze
- Sloučení dvou pásem P
- Zdražení kuponů mimo Prahu
- Zvýšení pokut za jízdu načerno
S kolem do každých dveří metra
Od 1. ledna mohou cestující s jízdním kolem do každých dveří metra, informoval dopravní podnik na svých sociálních sítích. Výjimkou je první plošina ve směru jízdy za kabinou strojvedoucího.
Od 1. ledna budete nově moci nastoupit s kolem do každých dveří metra (kromě prvních ve směru jízdy). Pokud však máte elektrokolo nebo elektrokoloběžku, do metra už s ní z bezpečnostních důvodů nesmíte. Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií.https://t.co/DQknYUcJJI pic.twitter.com/5ohRZmtVGS— PID (@PIDoficialni) December 29, 2025
Dosud se mohla kola vozit metrem sice v každém vagonu, ale jen v prvních a posledních dveřích, s výjimkou prvních ve směru jízdy. Na jedné plošině, což je prostor u každých dveří, se mohou přepravovat maximálně dvě kola nebo koloběžky.
Nově mohou dvě kola na každou plošinu, tedy do každých dveří metra (s výjimkou prvních za řidičem). V každém vagonu kromě prvního se tak bude moci převážet osm kol najednou.
I nadále platí, že každý cestující smí přepravovat jen jedno kolo.
Zákaz elektrokol a elektrokoloběžek v metru
Elektrokola a elektrokoloběžky mají od 1. ledna do metra vstup zakázán. „Výjimkou budou elektrokola s vyjmutou baterií,“ uvádí dopravní podnik. Kde se může vyjmutá baterie přepravovat, nespecifikuje.
Pražský dopravní podnik tento zákaz zavádí kvůli bezpečnosti, obává se výbuchu baterií v tunelech.
Dopravní podnik prosazuje zákaz elektrokol v metru. Děsí se požáru v tunelu
Zdražení jízdenek v Praze
Od Nového roku zdraží jednorázové jízdenky v Praze. Dosud stojí 30minutová jízdenka 30 korun, od ledna do bude 39 v trafikách a automatech a 36 Kč v aplikaci Lítačka.
90minutová jízdenka podraží ze 40 korun na 50 v papírové podobě a 46 Kč v elektronické verzi.
Ceny kupónů pro cestování po Praze zůstanou beze změny.
Sloučení dvou pásem P do jednoho
Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného - jednorázových jízdenek. Ti, kteří mají předplacený kupon, změnu nepoznají.
Do konce roku 2025 tvoří Prahu čtyři tarifní pásma. Dvě okrajová B a 0 a dvě vnitřní, obě označená shodně P. Pro cestu z měst například v pásmu 1, kam patří Říčany, Jesenice, Hostivice, Roztoky, Černošice, Úvaly nebo Rudná, si cestující bez předplaceného kuponu na pražskou MHD museli koupit jízdenku na pět pásem za 50 korun.
Ta bude od Nového roku stát 60 korun v aplikaci Lítačka a papírová dokonce 65 korun. Sloučením dvou pásem P do jednoho bude pro cestu z těchto měst stačit jízdenka na čtyři pásma, nově v aplikaci za 48 korun a papírová za 52 koruny.
Dražší kupony a jízdenky ve Středočeském kraji
Zatímco předplacené kupony v Praze zůstanou na stejné ceně, cestující ve Středočeském kraji si připlatí. Cena elektronických kuponů (v aplikaci Lítačka či na stejnojmenné kartě) se od nového roku zvedne o dvacet procent. Za klasické papírové kupony cestující zaplatí dokonce o 25 procent více než nyní.
Od nového roku zdraží MHD v Praze a okolí. Kolik nově zaplatíte za jízdenky a kupony
Měsíční kupon na jedno pásmo podraží z 395 Kč na 474 v aplikaci a 494 Kč v papírové podobě, na dvě pásma z 605 Kč na 726 v aplikaci či 756 v papírové podobě.
Jak se zvýší pokuty za jízdu načerno
V řádech stokorun vzrostou také postihy za cestování bez platného jízdního dokladu. Praha se tak snaží snížit počty černých pasažérů.
Černí pasažéři nyní musí zaplatit buď tisíc korun na místě či do 15 dnů, nebo 1 500 korun po více než 15 dnech od kontroly, která je přistihla bez platné jízdenky.
|Pokuty v PID
|Současná výše
|Výše od 1. 1. 2026
|Platba na místě
|1 000 Kč
|1 200 Kč
|Platba do 15 dnů
|1 000 Kč
|1 500 Kč
|Pozdější platba
|1 500 Kč
|2 000 Kč