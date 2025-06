Starosta Řeporyjí Novotný převrátil na dálnici přívěs, má platný zákaz řízení

„Na místo jsme vyslali svou jednotku a zajistili jsme přívěs, tažné vozidlo je v pořádku a nehoda se obešla bez zranění,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková krátce na to dodala, že přívěs se pravděpodobně převrhl vlivem nepřiměřené rychlosti.

„Řidič zřejmě kvůli vysoké rychlosti přívěs rozhoupal a ten poté skončil v nedalekém příkopu. Následnou lustrací policisté zjistili, že muž ročník 1981 má od roku 2024 blokaci řidičského oprávnění. Dechová zkouška u něj vyšla negativně,“ sdělila Suchánková.

Případ bude dále řešit městský úřad v Řevnicích jako přestupek, pod město tento úsek dálnice spadá.

Mluvčí hasičů k tomu dodala, že místo nehody je zajištěné a ostatní vozidla řádně označenou překážku objíždějí.

Podle webu Dopravniinfo.cz převrácený přívěs řidiče zdržel bezmála na hodinu. Omezení kvůli nehodě nahlásila i pražská příměstská doprava, zpoždění dosahovalo až hodiny.

Fotoreportér iDNES.cz na místě oslovil starostu Novotného, ten se k nehodě odmítl vyjádřit. U převráceného přívěsu se pohyboval v reflexní vestě s nápisem hasiči. Jeho červené osobní auto, které přívěs táhlo, má na bocích znak obce Řeporyje, stejně jako i přívěs.

Novotný průběh nehody později popsal na síti X. „Zkusil jsem vše, co pro tu situaci platí. Když jsem viděl, že to nedám, vzbudil jsem děti, ať se připraví na náraz, zkontroloval jsem to za sebou a řešil to,“ napsal. Dodal, že se nikomu nic nestalo a ani nezpůsobil žádnou škodu na cizím majetku. „Dokonce to vypadá, že karavan půjde dát do kupy,“ oznámil.