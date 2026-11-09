Novou starostkou Čáslavi je dosavadní místostarostka Vaculíková

Povolební vyjednávání v Čáslavi na Kutnohorsku skončilo výměnou ve vedení města. Novou starostkou se stala dvojka na kandidátce vítězného uskupení My pro Čáslav a dosavadní místostarostka Renata Vaculíková. Vyměnila si tak křeslo s lídrem téže kandidátky Jaromírem Strnadem, který funkci starosty opustil a v dalších čtyřech letech bude místostarostou. Rozhodli o tom zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání.
Sdružení My pro Čáslav se dohodlo na spolupráci s Občany společně, ODS a ANO. Dohromady mají 14 z 21 zastupitelů. Zbývající uskupení Čáslav pro všechny bude jako dosud v opozici. "Budu se snažit, abych byla starostkou všech obyvatel města," řekla po svém zvolení Vaculíková.
Druhým místostarostou se stal Michal Ryšán (Občané společně). Sedmičlennou radu města ještě doplnili Julie Provazníková, Václav Drda (oba My pro Čáslav), Jiří Žaloudek (ANO) a Jan Dobřický (ODS a Šance pro rodinu).
Sdružení My pro Čáslav obsadilo v jednadvacetičlenném zastupitelstvu devět křesel a druhá Čáslav pro všechny sedm. Třetí Občané společně a čtvrté ANO mají po dvou mandátech a páté uskupení ODS a Šance pro rodinu získalo jednoho zastupitele.
Strnad byl starostou desetitisícového města v letech 2010 až 2018, znovu se do čela radnice vrátil při minulých volbách jako lídr ČSSD a Nezávislých. Tuto kandidátku tvořili z poloviny členové SOCDEM a z poloviny nestraníci. V letošních volbách byl Strnad volební jedničkou sdružení My pro Čáslav, jehož kandidáti jsou všichni bez politické příslušnosti.