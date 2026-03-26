Nový denní stacionář pro seniory ve S.Boleslavi je hotový,provoz spustí v květnu

Nový denní stacionář pro seniory a lidi se zdravotním postižením ve Staré Boleslavi je stavebně dokončený, provoz spustí 1. května. Stacionář s kapacitou pro deset lidí vznikl přestavbou památkově chráněného objektu v areálu známém jako Klíček. Stavební práce vyšly téměř na 23 milionů korun, většinu město pokryje dotací z Národního plánu obnovy. Město nyní objekt přebírá, kolaudace je v plánu v pondělí, řekl dnes ČTK starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Petr Soukup (Naše dvojměstí).
"Jsem rád, že se povedlo velmi rychle zrekonstruovat léta zanedbaný objekt v těsné blízkosti národní kulturní památky Baziliky sv. Václava a zároveň rozšířit sociální služby o projekt, který má za cíl zvýšit kvalitu života seniorům či zdravotně postiženým a zároveň pomoci pečujícím," řekl Soukup.
Stacionář je zařazen do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb, v provozu bude od pondělí do pátku od 09:00 do 19:00. Využívat jej mohou lidé z Brandýsa i okolních obcí. Nová služba bude součástí sociálních služeb města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Město pod nimi provozuje dva domy s pečovatelskou službou a senior taxi. Slavnostní otevření stacionáře je plánované na 13. června.