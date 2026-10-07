Nový pavilon Kliniky Dr.Pírka v Mladé Boleslavi rozšíří rehabilitaci i chirurgii

Klinika Dr. Pírka v Mladé Boleslavi dnes otevřela nový pavilon zhruba za 200 milionů korun. Rozšíří díky němu následnou rehabilitační péči o 40 lůžek, vznikly také dva operační sály pro jednodenní chirurgii ruky. Větší kapacitu bude mít rovněž akutní ortopedická péče. První pacienty začne pavilon přijímat na začátku listopadu, řekli dnes při slavnostním otevření pavilonu zástupci kliniky.
Nový pavilon podle ředitele kliniky Michala Bednáře umožňuje lépe propojit jednotlivé části péče od prevence, diagnostiky a léčby až po následnou péči. "Poslední fází je vrátit pacienta v co možná nejlepší kondici do domácího prostředí, a to nám právě umožňuje nová budova, kde 40 lůžek následné péče vlastně cestu pacienta dokončí a my budeme schopni individuálním přístupem pacienty dostat do domácí péče," řekl Bednář
Součástí pětipatrového pavilonu je 40 lůžek následné rehabilitační péče a nová rehabilitační tělocvična. Pro akutní ortopedickou péči bude mít klinika 20 lůžek, všechna s možností monitorace pacientů a přívodem kyslíku. Přibylo také deset dospávacích lůžek s centrální monitorací.
Pro jednodenní chirurgii ruky vznikly dva operační sály. Pacienti této části kliniky budou mít samostatný vstup a vlastní recepci. Podle Bednáře dosahují čekací doby na některé složitější výkony až dvou let. Díky novým operačním sálům by se podle něj měly výrazně zkrátit, kapacita výkonů se zvýší o 30 procent.
Nový pavilon je přímo propojený s dosavadní budovou nemocnice, což má podle kliniky usnadnit návaznost péče od operace přes hospitalizaci až po rehabilitaci.
Investice do pavilonu činila přibližně 200 milionů korun a podle kliniky patří k největším v její historii. Na dalších zhruba 20 milionů korun vyšlo podle generální ředitelky skupiny Penta Hospitals CZ Barbory Vaculíkové přístrojové vybavení a investice související s provozem.
Budovu navrhlo studio HAMR architekta Martina Rajniše, které je autorem i dalších budov v areálu kliniky. Součástí změn v areálu je také nový vjezd. Klinika renovovala a rozšířila kuchyňský provoz a modernizovala zázemí zaměstnanců.
Klinika Dr. Pírka se zaměřuje zejména na ortopedii, chirurgii a chirurgii ruky. Disponuje šesti operačními sály, na kterých lékaři ročně provedou kolem 5000 operací, z toho přibližně 1500 náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Věnují se také roboticky asistovaným operacím. Od prosince 2024 je klinika součástí skupiny Penta Hospitals.