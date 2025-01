Přeplněné koše, prázdné lahve. Centrum po silvestru čistí už od časného rána

Uklízecí čety se od tří ráno zaměřují především na úklid Václavského náměstí a jeho okolí, pěší zóny v dolní části Václavského náměstí a navazujících komunikací, Staroměstského náměstí, Královské cesty, Karlova mostu, Malostranského náměstí, Nerudovy ulice a Hradčanského náměstí, a také dalších míst, kde se oslavy konaly v ulicích.

Úklid v ostatních lokalitách začne nejpozději v šest hodin ráno. „Za předpokladu, že nebude sněžit, by měl být hrubý úklid hotov do deseti hodin dopoledne a kompletní dočištění komunikací bude nejpozději do 14 hodin,“ informovala již dříve TSK.

Na Staroměstském náměstí bylo během silvestrovských oslav podle odhadů pracovníků bezpečnostních složek více lidí než v minulých letech. Důvodem podle nich bylo, že staveniště na Václavském náměstí, které je tradičně centrem, odradilo řadu turistů.

Tisíce lidí v Praze rovněž přivítaly příchod Nového roku na nábřeží Vltavy, kam se velká část z nich přesunula z přeplněného Staroměstského náměstí. Davy v historickém centru obsadily také Mánesův a Karlův most, odkud lidé už několik minut před půlnocí sledovali odpalovanou zábavní pyrotechniku. Dým z ní v jednu chvíli téměř zakryl budovu Rudolfina, sídlo České filharmonie.