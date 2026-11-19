Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem otevře v pátek nový vstup do skanzenu s pokladnou, prodejnou suvenýrů a elektronickým odbavovacím systémem. Přístavba k obecní budově stála přes čtyři miliony korun, většinu nákladů hradil Středočeský kraj, přibližně čtvrtinu obec. Nový objekt propojí zázemí muzea, obce a místní školy, jejíž žáci se podíleli také na přípravě jeho podoby. ČTK to řekli starosta Jiří Beneš (STAN) a ředitel Polabského muzea Jan Vinduška.
"Doposud byla pokladna v přeneseném špýcharu, kde s ohledem na autenticitu stavby není WC ani topení. O úpravě vstupu a okolního prostoru se tak logicky mluví poměrně dlouho," řekl Beneš. Nová pokladna vznikla jako přístavba k bývalé autobusové čekárně, kterou obec dříve přeměnila na informační centrum.
Návštěvníci budou do skanzenu nadále přicházet z prostranství mezi zámkem, kostelem svatého Vojtěcha a skanzenem, nový vstup však bude blíže autobusovým zastávkám. Vstupenky si budou moci koupit na místě nebo předem přes internet. Nový turniket nahradí dosavadní kontrolu prostřednictvím samolepek, které si návštěvníci lepili na viditelné místo. Podle Vindušky má také zabránit vstupům do areálu bez zaplacení. Některé technologie zatím nejsou plně funkční, muzeum počítá s jejich zprovozněním zřejmě od příští sezony.
Stavební práce začaly letos na jaře. Obec zajistila projektovou dokumentaci, stavební povolení a před zahájením stavby také přípojky vody a kanalizace. Nová přístavba navazuje na obecní objekt, který místní škola využívá pro výuku a projekty. Při kulturních akcích slouží také jako zázemí pro účinkující a organizátory.
Do přípravy nového vstupu se zapojili žáci místní základní školy. Obec s nimi dlouhodobě spolupracuje při plánování veřejných prostor a staveb v rámci projektu "Co by, kdyby". Děti navrhují, jak by podle nich měly jednotlivé prostory vypadat, a s jejich představami následně pracují obecní architekti. Podle Beneše stáli žáci také u zrodu myšlenky a podoby nového vstupu. Už původní informační centrum vzniklo jako žákovský projekt. Školáci vytvořili také interaktivní hry o skanzenu a deskovou hru o Přerovu nad Labem.
K pátečnímu slavnostnímu otevření vydala obec i příležitostné poštovní známky, které budou na místě k zakoupení.
V sobotu 21. listopadu začne ve skanzenu tradiční výstava Lidové Vánoce v Polabí. V devíti historických chalupách představí adventní a vánoční zvyky, lidové betlémy, tradiční pečení a řemesla. Výstava potrvá do 30. prosince, o víkendech ji doplní ukázky tradičních řemesel.