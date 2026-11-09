Novým starostou Nymburka se stal Jan Ritter, v čele města nahradil Tomáše Macha

Novým starostou Nymburka se dnes stal Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty). Na ustavujícím zasedání zastupitelstva vystřídal Tomáše Macha z vítězného uskupení Nymburk s klidem, které zamířilo do opozice. Místostarosty zastupitelé zvolili Stanislavu Tichou (Rebelky pro Váš Nymburk) a Františka Vlasáka (TOP 20 – město pro život). Novou koalici tvoří Starostové s Nymburskými demokraty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a ANO 2011. V jednadvacetičlenném zastupitelstvu má těsnou většinu 11 mandátů.
Rittera podpořilo ve veřejné volbě 16 z 21 přítomných zastupitelů. "Chceme stavět na všem dobrém, co se podařilo, ale zároveň vnášet do vedení Nymburka maximální otevřenost, transparentnost a férovou komunikaci jak směrem k vám zastupitelům, tak především směrem k občanům," řekl Ritter po svém zvolení. Poděkoval dosavadnímu vedení města a vyjádřil přesvědčení, že se zastupitelům podaří udržet věcný a konstruktivní dialog i přes případné neshody.
V sedmičlenné radě města vedle starosty a obou místostarostů zasednou Pavel Fojtík (Starostové s Nymburskými demokraty), Marek Velechovský (TOP 20 – město pro život), Markéta Tomčíková (Rebelky pro Váš Nymburk) a Adriena Gabrielová (ANO 2011).
Zastupitelé také zvolili předsedy tří výborů. Finanční výbor povede Tomáš Friedel (Starostové s Nymburskými demokraty), kontrolní výbor Petr Šmíd z opozičního uskupení Nymburk s klidem a nově zřízený zdravotní výbor Veronika Drahokoupilová (TOP 20 – město pro život).
Ritter, který je povoláním architekt, působí v nymburském zastupitelstvu od roku 2014. V září 2016 se stal místostarostou, když zastupitelé odvolali tehdejšího starostu Tomáše Macha a do čela radnice zvolili Pavla Fojtíka. V letošních volbách vedl společnou kandidátku Starostů s Nymburskými demokraty.
Tichá se do funkce místostarostky vrací po více než dvou letech. V červnu 2024 z funkce odstoupila kvůli názorovým neshodám ve vedení města a odešla z hnutí Nymburk s klidem tehdejšího starosty Macha. Její odchod spolu s odchodem dalších dvou zastupitelek připravil tehdejší koalici Nymburku s klidem a ODS o většinu v zastupitelstvu. Letos Tichá kandidovala za Rebelky pro Váš Nymburk.
Nová koalice chce podle Rittera prověřit finanční situaci města, jeho závazky a investice, nastavit kontrolní mechanismy a hledat provozní úspory. Mezi její priority patří také vyhodnocení územního plánu, stanovení pravidel spolupráce s investory, řešení dopravy a příprava nového mostu přes Labe. Podrobnější programové prohlášení chce zveřejnit nejpozději v úterý, akční plán s konkrétními opatřeními by podle Rittera mohl být hotový v lednu příštího roku.
Komunální volby vyhrálo uskupení Nymburk s klidem dosavadního starosty Macha se šesti mandáty. Starostové s Nymburskými demokraty získali čtyři zastupitele, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a SEN pro Nymburk po třech. ANO a ODS mají po jednom zastupiteli.