Soud zrušil předběžný zákaz smlouvy na další část metra D

Autor: iDNES.cz, ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil předběžné opatření, které zakazovalo pražskému dopravnímu podniku (DPP) uzavřít smlouvu s vítězem tendru na stavbu další části pražského metra D. Zákaz vydal Krajský soud v Brně loni v říjnu, v samotné věci ale ještě nerozhodl. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na elektronické úřední desce soudu.
Návštěvníci Dne otevřených dveří metra D sestupují do podzemí tunelem, kterým v...

Návštěvníci Dne otevřených dveří metra D sestupují do podzemí tunelem, kterým v budoucnu povedou eskalátory. (17. května 2025) | foto: ČTK

Návštěvníci Dne otevřených dveří metra D sestupují do podzemí tunelem, kterým v...
Tunely se nachází v různých fázích výstavby. Postupně se přidávají vrstvy a čím...
Stroje, které se využívají k ražbě. Tunelové pásové rypadlo má velmi pohyblivé...
Na betonování stěn se využívají bednicí vozy dlouhé několik metrů, které pákami...
12 fotografií

Krajský soud v Brně vydal předběžné rozhodnutí na žádost sdružení Porr, Vinci a Marti, které napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS týkající se jeho vyloučení z tendru. Rozhodnutí antimonopolního úřadu a poté i jeho předsedy potvrzovalo oprávněnost vyloučení sdružení z tendru. NSS nyní předběžné rozhodnutí zrušil, krajský soud se ale bude věci dál věnovat, protože o ní dosud nerozhodl.

Tendrem na metro D se opět zabývá ÚOHS i soud. Strabag napadl výběr vítěze

Stejným tendrem se zabývá i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), smlouvu s dodavatelem proto stále není možné podepsat. Antimonopolní úřad na začátku února nepravomocně rozhodl, že výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunelling s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH z loňského října je v pořádku. Proti rozhodnutí podala firma Strabag rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi.

„Dodavatel Strabag podal 23. února 2026 rozklad proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu, kterým byla zamítnut jeho návrh proti výběru dodavatele. Ve věci je vydáno předběžné opatření, které zakazuje zadavateli podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, a to do pravomocného rozhodnutí,“ uvedl na dotaz mluvčí úřadu Martin Švanda.

Stopka tendru na metro D. Soud zakázal podepsat smlouvu s případným vítězem

Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.

DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí ÚOHS podnik sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však antimonopolní úřad opět zrušil, tentokrát již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.

