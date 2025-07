Na nudapláži v Podolí zasahovala policie. Dva návštěvníci se tam málem poprali

„Policisté v tuto chvíli jsou přítomní na místě a prověřují oznámení o konfliktu návštěvníků podolského plaveckého bazénu,“ uvedl v půl osmé večer na dotaz redakce iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Přivolaní policisté následně působili spíše jako mediátoři. Dva návštěvníci plaveckého bazénu se do sebe nakonec i díky přítomnosti policie nepustili.

„K fyzickému napadení nakonec nedošlo. Celé nedorozumění mezi dvěma muži bylo na verbální úrovni. Konflikt byl tedy vyřešen na místě a nedošlo ani k žádným zraněním,“ dodal v pozdních večerních hodinách Rybanský.

K příčinám deeskalovaného verbálního střetu mezi dvěma muži police informace neměla.

Nepříjemnost to byla také pro zaměstnance plaveckého bazénu. „Policajti tu byli do dvou minut, to normálně nebývá. Byli rychlí jako sanitka. Já hlavně nechápu, že se lidé neumějí chovat, hlavně když mají s sebou děti,“ uvedl jeden z pracovníků plaveckého areálu.