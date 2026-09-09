NUDZ připravil na sociálních sítích sérii příspěvků k prevenci sebevražd

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy připravil na sociálních sítích sérii příspěvků k prevenci sebevražd. Cílem má být také změna vnímání problematiky a posun k větší otevřenosti. NUDZ pořádá také pátý ročník akce pro pozůstalé Svíčka za ztracený život, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí ústavu Jan Červenka. Světový den prevence sebevražd připadá na 10. září.
O sebevraždách či přání vzít si život lidé podle odborníků často mlčí a nevědí, jak o něm mluvit. "Přitom prevence sebevražd není jen věcí odborníků a služeb, které se věnují duševnímu zdraví. Důležitou roli může mít každý z nás tím, že si všímáme, ptáme se, nasloucháme a dokážeme spolu i o tomto tématu mluvit. Právě nejbližší okolí si může často u člověka v krizi všimnout, že něco není v pořádku, nezaleknout se a nabídnout podporu, případně nasměrovat na vhodnou pomoc," uvedla vedoucí pracovní skupiny NUDZ Prevence a výzkum sebevražd Eva Tušková.
Série příspěvků na sociálních sítích, kterou NUDZ připravil, je zaměřená nejen na základní informace, ale lidem například přiblíží, jak poznat, že někdo o sebevraždě uvažuje, jaké kroky je možné podniknout a kde hledat pomoc. "Sebevražda je velmi bolestným skutkem, protože v naprosté většině případů je možné její příčiny úspěšně vyřešit. Platí to jak pro důvody dané psychickou poruchou, tak pro závažné životní situace, kdy člověk uvažuje o tomto řešení," řekl ředitel NUDZ Jiří Horáček.
Pátý ročník pochodu pro pozůstalé po sebevraždě nazvaný Svíčka za ztracený život bude 16. září v Praze, Brně, Plzni, Chrudimi, Ostravě či Hradci Králové a letos nově i v Českých Budějovicích, Jihlavě a Zlíně. "V každém městě má setkání trochu jinou podobu, nicméně společným jmenovatelem je propojit lidi s podobnou zkušeností, v bezpečném prostředí sdílet a zavzpomínat na zemřelé zapálením svíčky. Symbolické světlo je tak vyjádřením sounáležitosti a naděje, že v bolesti nikdo nemusí být sám," doplnila Laura Juríková z NUDZ.
Informace o jednotlivých událostech i celé problematice mohou lidé nalézt na webu sebevrazdy.cz.
Statistiky sebevražd za loňský rok nyní odborníci zpracovávají, data by měla být dostupná na konci září. V roce 2024 si v Česku vzalo život 1561 lidí, z toho 1261 mužů. V porovnání s evropskými daty se jednalo o mírný nadprůměr.
Loni se změnila metodika pro výpočet oficiálního počtu sebevražd, proto není možné jednoznačně srovnat data za rok 2023 a 2024, kdy počet sebevražd podle oficiálních údajů vzrostl. Porovnávala se data ze zdravotnických evidencí s daty policejního prezidia. "Díky validaci dat se podařilo zpřesnit příčinu smrti u části případů, které se dříve vedly jako například úmrtí nezjištěného úmyslu nebo nehody. Ačkoliv v roce 2024 došlo ke zvýšení počtu sebevražd, tak nárůst v jednotlivých ukazatelích lze chápat jako zpřesnění statistik spíše než nárůst počtu sebevražd," vysvětlil člen pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd NUDZ Ondřej Rýdlo.
NUDZ také zaštituje každoroční kampaň Týdny duševního zdraví, která začala 1. září. Organizace po celé ČR připravují různé akce jako besedy, přednášky, workshopy a podobně. Podrobný program je na webu www.tdz.cz.