NUDZ spustí kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažije podle odborníků až pětina žen, z nich ale až tři čtvrtiny nevyhledají pomoc. Kampaň představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy, informoval dnes ČTK mluvčí NUDZ Jan Červenka.
NUDZ chce sérií kampaní upozornit na aktuální témata, první se týkala spánku. Podle ředitele NUDZ Jiřího Horáčka je záměrem představovat každé téma z více úhlů pohledu a nabídnout osvětu, aktuální vědecké poznatky i odpovědi na dotazy veřejnosti. "Aktuální téma se věnuje oblasti, která byla v Česku dlouhodobě opomíjena, díky aktivitám Centra perinatálního duševního zdraví se však v posledních letech začíná situace výrazně zlepšovat," uvedl Horáček.
Nová kampaň představí téma duševního zdraví v těhotenství a po porodu z řady perspektiv. "Vysvětlíme, proč je důležité, jaké nejčastější duševní obtíže jsou s tímto obdobím spojeny, a popíšeme, jak v současnosti vypadá péče v Česku, co je důležité pro to, aby se dále zlepšovala a také představíme řadu aktivit, které ke zlepšení péče o duševní zdraví v perinatálním období podnikáme. Chybět nebudou ani praktické rady a odpovědi na dotazy návštěvníků našich sociálních sítí," uvedl vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví NUDZ Antonín Šebela.
Tým Centra perinatálního duševního zdraví NUDZ vytvořil systém screeningu Perinatal, který v 45 porodnicích po celé ČR pomáhá odhalit duševní obtíže včas a nabídnout cílenou podporu a pomoc. Navíc odborníci připravují metodiku a postupy pro celostátní screening a následnou péči, což by mělo systém péče vyvíjený v rámci programu Perinatal posunout od malého pilotního do celostátního programu.