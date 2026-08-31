NUDZ u Prahy otevře stacionář, pomůže dospívajícím v boji s depresivními stavy

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) příští rok v lednu otevře v Klecanech u Prahy stacionář pro náctileté. Terapie pomohou například s úzkostmi, depresivními stavy nebo mladým lidem, kteří se potýkají se sebepoškozováním. Zaměří se i na další duševní obtíže. Péči poskytne zdarma. Kapacita stacionáře bude zhruba 200 klientů ročně, zájemci se mohou hlásit na webu, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.
"Současný stav psychického zdraví u dětí a adolescentů je natolik kritický, že vyžaduje rychlé zavádění inovativních a vysoce efektivních služeb. Nové pracoviště pro adolescenty je unikátní v tom, že cílí na zavedení moderní léčby, která nevyžaduje hospitalizaci a umožňuje dokonce současnou docházku do školy," řekl ředitel NUDZ Jiří Horáček.
Stacionář bude určený pro dospívající od 14 do 18 let. "Program adolescentní psychoterapeutické péče je určen dospívajícím lidem s různými typy duševních obtíží, které významně zasahují do jejich každodenního života, vztahů, školy nebo fungování v rodině," uvedla vedoucí adolescentního stacionáře NUDZ, psycholožka Eva Dreyfus.
Péče potrvá 14 týdnů a zahrne skupinovou a také individuální terapii. Přihlášky posoudí odborný tým stacionáře NUDZ, vhodné zájemce pozve do 30 dnů na vstupní pohovor.
Dospívajícím poslouží dva programy: Dialektická behaviorální terapie pro adolescenty (DBT-A) a program vycházející z principů kognitivně-behaviorální terapie (UP-A). Součástí DBT-A je také telefonický koučink mezi sezeními a rodičovské skupiny, které podporují zapojení rodiny do terapeutického procesu.
Program DBT-A pomáhá mimo jiné se zvládnutím emocí, impulzivním jednáním, sebepoškozováním nebo jiným krizovým chováním a náročnými vztahy. "Program není zaměřen pouze na jednu konkrétní diagnózu, ale na obtíže spojené především s regulací emocí a chování, které se mohou objevovat u různých duševních obtíží," doplnila Eva Dreyfus.
Program UP-A je určený dospívajícím s různými emočními obtížemi, například s úzkostnými a depresivními potížemi, panickými příznaky a podobně. Jeho cílem je podle vedoucí stacionáře pomoci dospívajícím lépe porozumět vlastním emočním reakcím a postupně rozvíjet funkčnější způsoby, jak náročné emoce a situace zvládat.
Provoz stacionáře podpořily evropské dotace, vybavení a vzdělávání terapeutického týmu zajistil dar Nadačního fondu Kapka Naděje.