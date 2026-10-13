NUDZ zakládá platformu, která má kulturou pomáhat s prevencí deprese

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) zakládá platformu, která má prostřednictvím kultury pomáhat s prevencí deprese a úzkosti. Po počátečním mapování by měla vzniknout síť propojující už existující kulturní instituce jako galerie, muzea, knihovny, kde lidé mohou například společně tvořit, tančit, zpívat a podobně. Cílem je aktivní zapojení lidí, nikoliv pouze "expozice" kultuře. V další fázi má nová Národní platforma prevence kulturou propojit kulturní sítě se zdravotními, sociálními a školskými službami, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí NUDZ Jan Červenka.
Odborníci odkazují na řadu zahraničních studií, podle kterých zapojení do kulturního života a uměleckých aktivit může podporovat takzvaný well-being, sociální propojení a také snižovat depresivní a úzkostné příznaky. Podle výzkumnice z NUDZ Dominiky Grygarové analýza shrnující studie z více než dvaceti zemí ukázala znatelné snížení depresivních i úzkostných příznaků.
"Neznamená to ale, že by kulturní programy nahrazovaly psychoterapii nebo jinou odbornou péči – jejich role je jiná, zejména preventivní a podpůrná. První ekonomické analýzy zároveň naznačují, že některé z těchto programů mohou být nákladově efektivní a vytvářet širší společenskou hodnotu," vysvětlila Grygarová. Cílem podle ní bude také systematické ověřování účinku programů a jejich nákladové efektivity.
Více o nové platformě se mohou zájemci dozvědět například na konferenci Umění a duševní zdraví 2026, která se koná 15. až 17. října v Praze a v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Podrobnosti jsou na webu galerie.