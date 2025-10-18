Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

„Operační důstojník na telefonní lince přijal 10. října po deváté hodině večerní oznámení o muži, který v autobusu linky číslo 139 ohrožuje cestující střelnou zbraní,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.
Třiadvacetiletý agresor podle policie nastoupil do autobusu na zastávce Koh-i-noor a při jízdě přes zastávku Na Míčánkách několikrát vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou natáhl a mířil jí na cestující.
Nejprve ohrožoval skupinu čtyř dívek, později i dvojici mužů, z nichž jeden útočníka na zastávce Bělocerkevská vytlačil z vozu ven. Policisté po příjezdu na místo už muže nezastihli.
|
Muž útočil na cestující v autobuse obuškem, strážníkům pak vyhrožoval nožem
Detektivové zjistili jeho totožnost a v sobotu ho zadrželi. „K řádnému objasnění celé věci potřebují kriminalisté vyslechnout všechny svědky události, a to včetně poškozených, na které agresor mířil,“ uvedl mluvčí.
Policisté vyzvali všechny, kdo 10. října mezi 21:20 a 21:30 cestovali autobusem linky 139 a byli svědky incidentu, aby se přihlásili na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.
Muž je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování se zbraní, za což může v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky.