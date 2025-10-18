Policie dopadla mladíka, který mířil pistolí na cestující autobusu. Teď hledá svědky

Autor: fred, ČTK
  15:22aktualizováno  15:22
Mladíka, který minulý týden pistolí ohrožoval cestující v pražském linkovém autobuse, dopadla policie. Detektivové teď pátrají po svědcích, kteří by jim pomohli objasnit okolnosti události.

„Operační důstojník na telefonní lince přijal 10. října po deváté hodině večerní oznámení o muži, který v autobusu linky číslo 139 ohrožuje cestující střelnou zbraní,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Třiadvacetiletý agresor podle policie nastoupil do autobusu na zastávce Koh-i-noor a při jízdě přes zastávku Na Míčánkách několikrát vytáhl krátkou střelnou zbraň, kterou natáhl a mířil jí na cestující.

Nejprve ohrožoval skupinu čtyř dívek, později i dvojici mužů, z nichž jeden útočníka na zastávce Bělocerkevská vytlačil z vozu ven. Policisté po příjezdu na místo už muže nezastihli.

Muž útočil na cestující v autobuse obuškem, strážníkům pak vyhrožoval nožem

Detektivové zjistili jeho totožnost a v sobotu ho zadrželi. „K řádnému objasnění celé věci potřebují kriminalisté vyslechnout všechny svědky události, a to včetně poškozených, na které agresor mířil,“ uvedl mluvčí.

Policisté vyzvali všechny, kdo 10. října mezi 21:20 a 21:30 cestovali autobusem linky 139 a byli svědky incidentu, aby se přihlásili na lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

Muž je podezřelý ze spáchání trestných činů výtržnictví a nebezpečné vyhrožování se zbraní, za což může v případě odsouzení strávit za mřížemi až tři roky.

zastávka Koh-i-nor

zastávka Koh-i-nor

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

18. října 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

