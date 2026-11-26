Nymburk kvůli splácení dlouhodobých závazků omezí v příštích letech investice. Finanční situaci města výrazně ovlivnily investice do výstavby bazénu a rekonstrukce zimního stadionu. Radnice se pravděpodobně nevyhne ani úpravám cen některých městských služeb či místních poplatků. Aktuální návrh rozpočtu na příští rok, který budou zastupitelé schvalovat 16. prosince, počítá s příjmy zhruba 810 milionů korun a výdaji 940 milionů korun. ČTK to sdělil nový starosta Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty).
"Splácení těchto závazků výrazně omezí investiční možnosti města zejména od roku 2028. Již nyní proto musíme pečlivě zvažovat zahajování nových investičních akcí a jejich finanční dopad na rozpočty následujících let," uvedl Ritter. Závazky města z úvěru činí 380 milionů korun, dalších 374 milionů korun představuje dlouhodobý závazek z koncesní smlouvy na zimní stadion. Na splátky jistin město příští rok vydá 34,3 milionu korun.
Návrh rozpočtu nové vedení města převzalo od předchozího a v uplynulých dvou týdnech se podle Rittera věnovalo jeho revizi a projednávání jednotlivých kapitol. Schodek 130 milionů korun chce radnice pokrýt z vlastních zdrojů, další úvěr neplánuje. Pro letošní rok zastupitelé schválili výdaje 1,018 miliardy korun a příjmy téměř 723 milionů korun. Výdaje mají příští rok klesnout zejména u investic. Rozsah ani výši případných změn cen městských služeb a místních poplatků zatím starosta neupřesnil.
Město se příští rok zaměří především na smluvně zajištěné investice, mezi něž patří například opravy mostů v Tyršově ulici, demolice objektů kvůli výstavbě integrovaného záchranného centra, instalace fotovoltaických elektráren na bazénu a zimním stadionu či rekonstrukce krematoria. O případném odložení dalších projektů zatím vedení města nerozhodlo.
Zastupitelé schválili investiční úvěr ve výši 380 milionů korun v roce 2022. Stavba bazénu, který je v provozu od konce loňského roku, stála téměř 440 milionů korun bez DPH, město na ni získalo dotaci 120 milionů korun. Na provoz bazénu radnice letos vyčlenila 15 milionů korun, v převzatém návrhu rozpočtu na příští rok je 16,5 milionu korun. Roční výdaje města spojené se zimním stadionem mají podle Rittera dosahovat přibližně 40 milionů korun.
Nové vedení města zatím nerozhodlo ani o budoucí podobě mateřské školy Růženka na Zálabí. Na její výstavbu za předpokládaných 152 milionů korun město přišlo o dotaci 82,2 milionu korun. Předchozí vedení radnice zvažovalo vznik svazkové školky pro Nymburk a okolní obce. Další postup bude podle Rittera záviset na potřebách města, demografickém vývoji a možnostech financování.
Ritter se stal starostou 9. listopadu, kdy v čele města vystřídal Tomáše Macha (Nymburk s klidem). Nová koalice chce podle svého programového prohlášení usilovat o vyrovnané hospodaření, hledat provozní úspory a možnosti posílení příjmů města.