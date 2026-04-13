Nymburk chce u základní školy Letců R.A.F. vybudovat hřiště FIFA Arena

Nymburk chce u základní školy Letců R.A.F. vybudovat mini-hřiště FIFA Arena. Standardizované hřiště, které by mělo sloužit nejen při výuce, ale i pro odpolední tréninky a volnočasové aktivity, má rozšířit možnosti sportovního vyžití ve městě. Radnice podala žádost o hřiště z programu Fotbalové asociace České republiky (FAČR) FIFA Arena. Pokud uspěje, hřiště by mělo vzniknout do dubna příštího roku, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"Sportoviště v Nymburce jsou prakticky neustále obsazená včetně Sportovního centra ČUS na Zálabí. Zájem o sport roste a my na to musíme reagovat. FIFA Arena je konkrétní krok, jak nabídnout moderní, dostupné a bezpečné hřiště pro každodenní využití jak školám, klubům, tak veřejnosti," uvedl místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek (ODS).
Hřiště má díky modernímu technologickému řešení umožnit celoroční provoz nezávisle na počasí. Sloužit by mělo nejen fotbalovým klubům, jako jsou AFK Nymburk, Polaban Nymburk či TJ Sokol Drahelice, ale i veřejnosti. Město by mělo zaplatit stavební přípravu, včetně podkladních konstrukcí, odvodnění, terénních úprav a osvětlení. FAČR by dodal veškeré technologie hřiště, od umělého povrchu po mantinely a branky.
Projekt FIFA Arena je mezinárodní iniciativou FIFA, v Česku jej zaštiťuje FAČR. Jeho cílem je podpora pohybu dětí a mládeže prostřednictvím výstavby veřejně přístupných sportovišť. V Česku by měla vzniknout síť až 100 moderních mini-hřišť, první FIFA Arenu v Česku otevřeli loni v listopadu v Mladé Boleslavi.