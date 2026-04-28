Nymburk chystá úpravy Zbožské ulice, přibydou parkovací místa a chodníky

Nymburk připravuje úpravy Zbožské ulice, kde přibude 27 parkovacích míst a nové chodníky. Stavbaři také upraví křižovatku s ulicí Ke Strouze. Staveniště by společnost KVIS Pardubice měla převzít na konci května, práce za 3,4 milionu korun bez DPH jsou plánované na 12 týdnů, informovala dnes mluvčí města Marta Svobodová v tiskové zprávě.
"V lokalitě dlouhodobě evidujeme problémy s parkováním i bezpečností pohybu chodců. Připravovaný projekt přináší systematické řešení," uvedl místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek (ODS). Řidiči podle města nyní parkují nelegálně na zelených plochách.
Parkovací zálivy se zatravňovací dlažby budou podél silnice. Součástí prací bude i stavba a rekonstrukce chodníků o délce zhruba 130 metrů a úpravy stávajících tras o délce asi 150 metrů. Nové chodníky mají být bezbariérové, doplněné o prvky pro lidi se zrakovým postižením. Křižovatku ulic Zbožská a Ke Strouze stavbaři rozšíří, zlepší se tak její průjezdnost. Počítá se i s novým přechodem pro chodce včetně osvětlení a úpravou dopravního značení.