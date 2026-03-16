Nymburk hledá firmu, jež umístí solární elektrárny na prvních pět objektů města

Nymburk vyhlásil veřejnou zakázku na instalaci prvních fotovoltaických elektráren na pěti budovách města, vyrobenou elektřinu chce sdílet na další objekty. Solární panely přibydou například na podnikatelském inkubátoru, budově technických služeb nebo poliklinice v Okružní ulici. Město využije dotaci z Modernizačního fondu, návratnost je díky ní 3,3 roku, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"Vyrobenou elektřinu budeme využívat nejen v objektech, kde budou elektrárny instalovány, ale také ji budeme moci sdílet s dalšími městskými budovami v památkové zóně, kde instalace panelů není možná," uvedl nymburský místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS). Práce na dodávce a instalaci by po výběru dodavatele měly začít ještě letos, s dokončením se počítá do devíti měsíců od zahájení.
Největší fotovoltaická elektrárna s výkonem 199,5 kWp je plánovaná na podnikatelském inkubátoru. Na poliklinice Okružní se počítá s výkonem 99,7 kWp, menší budou na mateřské škole v Resslově ulici, budově technických služeb a objektu Hlahol. Výše nákladů podle mluvčí vzejde z výběrového řízení.
Radnice zároveň připravuje vypsání zakázky na instalaci solární elektrárny na Relaxační centrum Labe, kde je městský bazén.