„Dnes měl povolenou vycházku do 16:00, kdy měl odjet do Mladé Boleslavi, avšak doposud se zpět do věznice nevrátil,“ uvedla policie.

Hledaný Petr Kovalčík je asi 180 centimetrů vysoký, hubené postavy, má modrozelené oči a krátké rovné hnědé vlasy. Na sobě měl v době odchodu tmavé džíny a šedou mikinu.

Veškeré informace a poznatky může veřejnost sdělit policii na linku 158.