Nymburk má studii prostoru před nádražím, počítá s parkovacím domem pro 360 aut

Před nádražím v Nymburce by měl být v budoucnosti dopravní terminál, parkovací dům pro nejméně 360 aut a moderní veřejné prostranství. Počítá s tím studie na úpravy prostoru zpracovaná architektonickou kanceláří Byró. Studii projednala komise strategického rozvoje města, architekti ji nyní projednávají se státní správou. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Marta Svobodová. Nymburk chce mít do konce příštího roku hotovou projektovou dokumentaci, řekl ČTK místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS).
"Chceme vytvořit moderní dopravní uzel, kde bude všechno přehledné a bezpečné – pro řidiče, cestující, pěší i cyklisty. Zároveň zde vznikne veřejný prostor, který nebude jen tranzitním místem, ale příjemnou součástí města," uvedl Vocásek.
Parkovací dům v Nádražní ulici má sloužit zejména cestujícím přestupujícím na vlak, nabídnout by ale měl i parkování pro obyvatele okolních domů. V jeho přízemí by měly být obchody a provozovny služeb, například prodejna potravin, drogerie nebo lékárna. Součástí studie je i autobusový terminál s nástupišti, obrátkovými a odstavnými stáními pro autobusy. Jednotlivé typy dopravy mají být jasně oddělené, s preferencí pěších a cyklistů. K dispozici mají být také místa pro krátkodobé zastavení K+R, stanoviště taxi a zázemí pro cyklisty. Součástí nového veřejného prostranství bude podle studie zeleň, vodní prvek a místo pro umělecké dílo.
Město chce úpravu prostoru před nádražím řešit souběžně s proměnou nádražní budovy, kterou připravuje Správa železnic (SŽ), a jejíž návrh vzešel v roce 2023 z architektonické soutěže. "Přednádražní prostor řešíme ruku v ruce, protože bychom byli rádi, kdyby to zpracoval jeden projektant," řekl Vocásek.
Město chce společnost Byró po projednání studie s dotčenými orgány oslovit, aby předložila nabídku na projektovou dokumentaci. "Pak se musíme rozhodnout, jak budeme postupovat s parkovacím domem, zda půjdeme cestou koncese, nebo výběrovým řízením na zhotovitele a řešili bychom dotační prostředky, protože v roce 2027 má být vypsaná dotace na parkovací domy," doplnil Vocásek.
Nádražní budova bude investicí SŽ, další úpravy má zaplatit město. Podle aktuálního plánu staveb by rekonstrukce nymburské nádražní budovy mohla začít v roce 2031.