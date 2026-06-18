Nymburk na prázdniny sníží celodenní vstupné do bazénu, chystá i další novinky

Nymburk na červenec a srpen sníží celodenní vstupné do městského bazénu v Relaxačním centru Labe. Dospělí o prázdninách zaplatí za celý den 350 korun namísto současných 650, děti, studenti a senioři 200 korun namísto současných 520 korun, rodinné vstupné bude o polovinu levnější. Návštěvníci mohou o prázdninách využít i zvýhodněné letní permanentky, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"Relaxační centrum Labe je jednou z nejvýznamnějších investic města posledních let a chceme, aby jeho služby byly dostupné co nejširšímu okruhu obyvatel," uvedl starosta města Tomáš Mach (Nymburk s klidem).
Za permanentku na deset vstupů zaplatí o prázdninách děti 1600 korun, dospělí 3000 korun. Relaxační centrum připravuje na léto i další novinky. "Na pozemku pod wellness vznikne travnatá odpočinková zóna určená k relaxaci a opalování. Rodiny s dětmi i další návštěvníci budou moci využít nový pískový prostor pro pétanque, stolní tenis, badminton nebo fotbálek," uvedla Svobodová. Od června je v areálu v provozu také nové bistro s venkovní zahrádkou.
Relaxační centrum s městský bazénem a wellness se otevřelo loni v listopadu. Jde o jednu z největších investic města za poslední roky, vyšla zhruba na 440 milionů korun bez DPH.