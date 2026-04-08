Nymburk nesouhlasí s omezením osmiletého oboru gymnázia, vyzývá kraj k jednání

Nymburk nesouhlasí s plánovaným omezením osmiletého oboru na Gymnáziu Bohumila Hrabala, které chystá zřizovatel školy, Středočeský kraj. Původně chtěl kraj už od příštího školního roku ubrat jednu ze dvou tříd víceletého gymnázia a rozšířit čtyřletý obor z jedné na dvě třídy. Proti záměru se ale loni na podzim postavili zástupci školy i rodičů, kraj ho pak odložil o rok, platit by tak měl od září 2027. Město nyní v otevřeném dopise vyzývá krajského radního pro vzdělávání Milana Váchu (STAN) k přehodnocení záměru a k jednání přímo v Nymburce. ČTK o tom dnes informovala mluvčí města Marta Svobodová.
Město tak reaguje i na nedávnou odbornou diskusi o roli víceletých gymnázií pořádanou krajem, v níž chyběl hlas zástupců školy a dalších místních aktérů. Vácha na dotaz ČTK uvedl, že o případné transformaci jedné třídy osmiletého studia na dvě třídy čtyřletého studia dosud nebylo rozhodnuto, se zástupci města i školy je připraven dál jednat.
"Naší odpovědností je hájit dostupnost kvalitního vzdělání pro obyvatele Nymburka i celého regionu. Současný model gymnázia tuto roli dlouhodobě plní," uvedl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem). Podle města pro změny neexistují konkrétní regionální důvody a jejich uskutečnění by zhoršilo dostupnost vzdělání pro obyvatele Nymburka i širšího regionu, stojí v otevřeném dopise.
Kraj už dříve uvedl, že model se dvěma osmiletými třídami v ročníku je v regionu výjimečný a zhoršuje dostupnost gymnaziálního vzdělávání pro čtyřleté studium na Nymbursku. Odložení záměru odůvodnil tím, že vyslyšel názory, že změna byla příliš narychlo. Se školou a veřejností chtěl kraj proto nejprve více komunikovat a uspořádat besedu s odborníky, uvedl loni na podzim.
"O případné transformaci jedné třídy osmiletého studia na dvě třídy čtyřletého studia na Gymnáziu Bohumila Hrabala dosud nebylo rozhodnuto – dosavadní debata měla odborný a koncepční charakter," uvedl dnes Vácha. Kraj podle něj vychází z dlouhodobých dat i doporučení Strategie 2030+, vysoký zájem o víceletá gymnázia podle něj nemůže být jediným kritériem pro nastavování kapacit. "Současně vyzýváme město Nymburk, aby se více zaměřilo na příčiny odchodů žáků na víceletá gymnázia, zejména na kvalitu vzdělávání na druhých stupních základních škol v rámci celého území obce s rozšířenou působností. Nízkou kvalitou vzdělávání na druhém stupni argumentovali někteří zástupci rodičů a města na naší společné schůzce loni na podzim, když obhajovali nutnost zachování dvou tříd osmiletého gymnázia," doplnil Vácha.
Odborná diskuse, která se uskutečnila 26. března, byla sice prezentována jako obecná, v závěru ale směřovala ke konkrétní otázce omezení osmiletého studia na nymburské škole, uvedlo město. "Za zásadní považujeme, že v diskusi zcela chyběl hlas města, školy i dalších místních aktérů. Přítomní odborníci prezentovali legitimní systémové argumenty, ty však vycházejí z obecné roviny a nereflektují specifika Nymburska," uvedlo město v dopise krajskému radnímu. Nymburské gymnázium každoročně eviduje přes 200 uchazečů o osmileté studium nejen z Nymburka, ale i dalších obcí. Město zároveň upozorňuje, že podíl žáků odcházejících na víceletá gymnázia v regionu odpovídá cílům Strategie 2030+.