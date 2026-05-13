Nymburk v létě opraví střechy historické budovy gymnázia B. Hrabala

Nymburk opraví šikmé střechy památkově chráněného Gymnázia Bohumila Hrabala. Zakázku za 5,4 milionu korun bez DPH získala společnost rbe Koláčný. Práce jsou plánované na léto, informovala dnes ČTK v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"Naším cílem je odstranit technické závady a zároveň citlivě obnovit jednu z architektonicky nejcennějších staveb ve městě," uvedl místostarosta Zdeněk Vocásek (ODS). Práce zahrnou rekonstrukci střešních konstrukcí dvou budov gymnázia, novou krytinu, sanaci poškozených částí krovu, opravy navazujících prvků, klempířské práce a úpravy komínových těles. Město chce práce cílit na prázdniny, aby co nejméně narušily provoz školy.
Gymnázium Bohumila Hrabala bylo postaveno v roce 1907 podle návrhu architektů Ferdinanda Havlíčka a Jana Kříženeckého. Objekt je od roku 2011 kulturní památkou, příští rok si připomene 120 let od svého vzniku. Majitelem budovy je město, zřizovatelem školy je Středočeský kraj.