Nymburk vybral dodavatele sítě 48 dobíjecích bodů pro elektromobily

Nymburk nechá na 14 místech ve městě vybudovat síť 48 veřejných dobíjecích bodů pro elektromobily. Radní města schválili výsledek veřejné zakázky, dodavatelem a provozovatelem bude společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE, která nabídla cenu zhruba pět milionů korun bez DPH. Město bude mít na ročních tržbách z provozu dobíjecích stanic podíl 31 procent, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí města Marta Svobodová.
"V současné době v katastrálním území města Nymburk je veřejné dobíjení možné ve dvou lokalitách, a to na Zálabí u obchodního centra a v centru města u Zimního stadionu. Nových 48 veřejných dobíjecích bodů tak výrazně rozšíří možnost dobíjení, kde ne každý má možnost dobíjení v místě svého bydliště, a je tak odkázán na veřejné dobíjecí body," uvedl místostarosta Nymburka Zdeněk Vocásek (ODS). Stanice mají vzniknout na strategických místech, například poblíž nemocnice, polikliniky, sportovišť, obchodních center nebo vlakového nádraží. Každá bude vybavena moderními AC nabíječkami o výkonu 22 kW pro současné nabíjení dvou vozidel.
Dodavatel má zajistit zpracování prováděcí projektové dokumentace, výstavbu a provoz dobíjecích stanic po dobu udržitelnosti. Součástí řešení bude také inteligentní řízení výkonu, bezkontaktní platby a možnost budoucího rozšíření celé sítě podle rostoucí poptávky. Nymburk na vybudování sítě získal dotaci 3,68 milionu korun.
Podle harmonogramu zveřejněného už dříve na webu města by mohly stavební práce začít na jaře 2027 a poslední z plánovaných dobíjecích stanic by měla být v provozu do konce roku 2028.