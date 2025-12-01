Ukradené kabely a svíticí zvířátka v řece. Vandalové zničili vánoční stezku

Advent sotva začal a v Nymburce už někdo zničil část sváteční výzdoby. Světelná zvířátka, která město instalovalo na místním Ostrově coby součást vánoční procházkové trasy, přišla o kabely. Některá z nich dokonce vandalové naházeli do Labe. „Mrzí mě to hlavně kvůli dětem,“ řekl starosta Tomáš Mach.
Ještě před pár dny Nymburk lákal na zimní procházku plnou světýlek, hledání a objevování, při níž mohou děti luštit hádanku a posléze si vyzvednout odměnu na městském úřadě. Dokonce se radnice chlubila, že letos výzdoba čítá ještě o jedno zvířátko více než loni.

Nakonec je ovšem vše jinak. „Je nám to velmi líto, ale svítící zvířátka na Ostrově poničili nenávratně vandalové. Zůstal pouze medvěd, který se bude těšit na adventní návštěvníky,“ napsalo v neděli město na facebookovém profilu.

Pod jeho příspěvkem se komentující převážně rozčilovali a ptali se, kdo je schopen něco takového udělat. Někteří nešetřili ani vulgárnějšími výrazy.

Policie našla vandala, který ničil vánoční výzdobu. Hrozí mu vysoká pokuta

Zpustošená zvířátka mrzí i starostu Nymburka Tomáše Macha. „Vandalové byli, jsou a budou, bohužel je to čím dál horší,“ komentoval pro iDNES.cz. „Je to hlášeno na policii jako trestný čin,“ dodal.

Podobnou situaci přitom město řešilo už loni. „Tehdy to ovšem nebylo takto masivní, aby byla prakticky všechna zvířátka zničena. To se skutečně ještě nestalo,“ připomněl starosta.

Vánoční putování tak sice bude pokračovat, ovšem pravděpodobně bez světelné výzdoby. „Ředitel Technických služeb mě informoval, že něco vyndali z Labe, pokusí se část výzdoby zachránit a rozchodit ji. Zda se to podaří, neumím nyní říci. Spíše to ale vypadá, že ne,“ řekl starosta s tím, že zvířátka má město půjčená a jsou pojištěná.

Ať to dopadne jakkoliv, děti o adventní kvíz nepřijdou. „Vyplní si ho, dostanou odměny, ale bohužel případně bez zvířátek,“ uzavřel starosta.

