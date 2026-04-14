Nymburská nemocnice rozšířila internu a zprovoznila nové oddělení ortopedie

Nymburská městská nemocnice rozšířila v březnu interní oddělení o třetí stanici s 15 lůžky, má tak nyní 70 lůžek, a zprovoznila také nové oddělení ortopedie se 17 lůžky. Náklady na rozšíření interního oddělení včetně vybavení byly milion korun, ortopedie vyšla na více než 17 milionů korun. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala mluvčí nemocnice Andrea Beranová.
Třetí stanice interny, která disponuje mimo jiné dvoulůžkovým monitorovaným pokojem, vznikla v prostorách budovy D dříve využívaných lůžkovou gynekologií. Modernizaci se podle jednatele nemocnice Martina Dvořáka podařilo zvládnout v krátkém čase tří měsíců, a to i díky motivaci zaměstnanců. "Naši zaměstnanci od počátku viděli v rozšíření interny velký potenciál, tlak na akutní lůžka byl v posledních měsících značný," uvedl Dvořák.
Práce na novém ortopedickém oddělení začaly v roce 2024, tým lékařů a sester se podařilo kompletně sestavit letos. Součástí oddělení je ambulantní a lůžková část, pacientům tak nabízí diagnostiku, léčbu i následnou rehabilitační péči. Pro pacienty před totální endoprotézou (TEP) vznikla indikační poradna. "Pacientům nabízíme kromě standardních osvědčených postupů i nové moderní operační techniky a léčebné postupy, které po TEP vedou k co nejrychlejšímu návratu do běžného života," uvedl vedoucí lékař ortopedie Filip Veselý. Oddělení podle něj spolupracuje s rehabilitačním týmem, který pacientům pomáhá s následnou péčí a rekonvalescencí.
Nemocnice Nymburk, jejímž majitelem je město, má spádovou oblast přes 100.000 obyvatel a doplňuje síť hlavních nemocnic Středočeského kraje. Zaměstnává asi 500 lidí a má zhruba 200 lůžek.