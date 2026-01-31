Na Nymbursku hořel rodinný dům. Plameny zasáhly střechu i vnitřní prostory

Událost byla hlášena před sobotní půl šestou ranní. „Bylo to bez zranění. Člověk, který se tam nacházel, byl při příjezdu hasičů už venku,“ uvedla mluvčí.
K požáru vyjeli profesionální hasiči z Poděbrad, Ovčár, Kolína a Nymburka a dobrovolní z obcí Dobšice, Žehuň, Městec Králové a Sány. Kolem deváté hodiny ráno plameny uhasili za pomocí několika vodních proudů a pokračovali v rozebírání střešní konstrukce a vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek.
Škoda zatím podle Fliegerové nebyla vyčíslena, příčinu budou vyšetřovatelé zjišťovat.