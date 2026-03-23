Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stojí

Provoz na trati v úseku Křinec - Veleliby je zastaven. Podle webu Českých drah potrvá omezení do 11:00.
„Manipulační vlak stál ve stanici, osobní vlak jel, manipulační vlak stál zadní částí příliš blízko v místě, kde se koleje sbíhají, došlo tam k boční srážce vlaků,“ popsal událost Kučera.
Událost byla hlášená v 8:17. Podle policejní mluvčí Barbory Schneeweissové v osobním vlaku cestovali tři lidé, dechová zkouška u strojvedoucího byla negativní.
ČD mezi stanicemi Křinec a Veleliby zavedly náhradní autobusovou dopravu.