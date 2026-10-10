Do druhého kola senátních voleb v obvodu Pøíbram postoupil obhajující senátor Petr Štìpánek (STAN). Za týden se utká s Barborou Daòhovou (ANO). Štìpánek získal 43,7 procenta hlasù, druhá Daòhová má 25,21 procenta hlasù. Voleb se zúèastnilo 46,04 procenta volièù, o hlasy usilovalo šest kandidátù. Vyplývá to z výsledkù senátních voleb na www.volby.cz.
Na tøetím místì skonèila Simona Luftová (Piráti) s 12,07 procenta hlasù. Ètvrtý v poøadí je Josef Šorna (PRO) s 9,4 procenta hlasù. Pátou pøíèku obsadil Frank Thomas Podstatzky-Lichtenstein (za ÈSZ), volilo ho 5,82 procenta lidí. Šestý je Pavel Vermach (SMS) se 3,77 procenta.
V roce 2020 zvítìzil Štìpánek, když ve druhém kole získal 70,18 procenta hlasù. Druhý skonèil Jiøí Burian (ODS). Voleb se zúèastnilo osm kandidátù.
Výsledky senátních voleb:
Kandidát Procenta hlasù Poèet hlasù
Petr Štìpánek (STAN) 43,7 23305
Barbora Daòhová (ANO) 25,21 13446
Simona Luftová (Piráti) 12,07 6436
Josef Šorna (PRO) 9,4 5013
Frank Thomas Podstatzky-Lichtenstein (za ÈSZ) 5,82 3106
Pavel Vermach (SMS) 3,77 2014
zdroj: www.volby.cz