Do druhého kola senátních voleb v obvodu Kladno postoupila obhajující senátorka Adéla Sucharda Šípová (za Piráty), která se za týden utká s Petrem Patákem (ODS). Sucharda Šípová získala 30,8 procenta hlasů, druhý Paták má 29,44 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 42,14 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů. Vyplývá to z výsledků senátních voleb na www.volby.cz.
Na třetím místě skončil Aleš Gerloch (za ANO) s 22,16 procenta hlasů. Čtvrtý v pořadí je Jan Klas (za Naše Česko) s 8,1 procenta hlasů. Pátou příčku obsadila Marcela Machalová (SPD), volilo ji 6,14 procenta lidí. Šestý je Jaroslav Pelc (Přísaha) se 3,34 procenta.
V roce 2020 zvítězila Adéla Šípová (za Piráty). Ve druhém kole získala 67,13 procenta hlasů. Druhý skončil Petr Bendl (ODS). Voleb se zúčastnilo 13 kandidátů.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasů Počet hlasů
Adéla Sucharda Šípová (za Piráty) 30,8 14.766
Petr Paták (ODS) 29,44 14.112
Aleš Gerloch (za ANO) 22,16 10.622
Jan Klas (za Naše Česko) 8,1 3886
Marcela Machalová (SPD) 6,14 2945
Jaroslav Pelc (Přísaha) 3,34 1602
zdroj: www.volby.cz