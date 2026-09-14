O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Mladé Boleslavi se uchází devět zájemců

O stavbu pavilonu pro matku a dítě v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi se uchází devět zájemců. Nabídkové ceny se pohybují od téměř 900 milionů do 1,272 miliardy korun bez DPH. Osm z devíti nabídek je nižších než předpokládaná hodnota zakázky 1,136 miliardy korun bez daně, vyplývá z informací na webu pro zadávání veřejných zakázek. Lhůta pro podávání nabídek skončila v pátek. Nemocnice je s počtem nabídek i nabídnutými cenami spokojena, řekla dnes na dotaz ČTK mluvčí nemocnice Jana Petrová.
"Administrátor provádí kontrolu správnosti přijatých nabídek," řekla Petrová. Představenstvo nemocnice podle ní už schválilo komisi, která bude nabídky vyhodnocovat. "Nemocnice samozřejmě bude postupovat s péčí řádného hospodáře a budeme chtít co nejefektivněji veřejné peníze využít," dodala mluvčí.
Lhůta pro podání nabídek byla původně do 13. července, už při vyhlášení tendru ale předseda představenstva nemocnice Ladislav Řípa ČTK řekl, že vzhledem k rozsahu zakázky očekává množství dotazů uchazečů, které mohou lhůtu prodloužit.
Nemocnice původně předpokládala, že by staveniště mohla zhotoviteli předat zhruba v polovině listopadu. Podle mluvčí jde o předběžný termín, který závisí na výsledku vyhodnocení nabídek. Doba výstavby je plánovaná na necelé tři roky.
Stavba pavilonu má být dosud největší jednorázovou investicí v mladoboleslavské nemocnici. Většinu nákladů má zaplatit Středočeský kraj, který nemocnici zřizuje. Postupně na ni uvolní 900 milionů korun. Nemocnice využije také dotaci 79 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.
Součástí pavilonu bude gynekologicko-porodnické a dětské oddělení včetně pohotovosti a jednotky intenzivní péče. Nová budova vznikne na místě bývalé kuchyně, s pavilony C a D bude propojená spojovacím krčkem, stavbaři částečně přestaví i jedno současné nemocniční patro. Pavilon nabídne moderní vybavení včetně jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a operační sály pro všechny obory. Objekt bude energeticky pasivní, projekt počítá například s fotovoltaickou elektrárnou nebo speciální fasádou. Součástí zakázky je i pevně zabudovaný interiér. Prostory po současné porodnici plánuje nemocnice v budoucnu využít jako pobytové zařízení pro seniory, jako domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.