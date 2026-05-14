Občanští demokraté v Berouně sestaví podle Kupky důvěryhodnou kandidátku

Občanská demokratická strana (ODS) v Berouně, kterou opustila většina členů, sestaví podle předsedy strany Martina Kupky důvěryhodnou kandidátku do podzimních komunálních voleb. Budou na ní překvapivé osobnosti, sdělil dnes ČTK. Šéf oblastního sdružení ODS Petr Vychodil uvedl, že místní sdružení v Berouně opustilo 14 z 20 členů a sestavování kandidátní listiny není jednoduché.
Berounský radní David Minařík a další členové berounské ODS zamířili k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Členství ve straně ukončila také starostka Soňa Chalupová. Na dosavadní koalici na berounské radnici to podle ní nemá žádný vliv. Bývalí členové berounského sdružení na facebookových stránkách Naše Česko Beroun uvedli, že tvoří "stále stejný tým lidí s lidským přístupem, se stejnými vizemi a cíli jako předtím, jen pod novou značkou".
"Z 20 členů odešlo 14. Šest členů zůstalo, spojil jsem se s nimi jako předseda oblasti a dohodli jsme se, že uděláme maximum pro to, aby kandidátní listina v Berouně byla sestavena. Nebudu zastírat, že je to trošku složitější, protože všichni už kandidátní listiny mají připravené, ale věřím tomu, že se to podaří. Osobně jsem to řešil i s Martinem Kupkou, který přislíbil pomoc," řekl Vychodil ČTK.
Kupka je přesvědčen, že se kandidátku v Berouně podaří připravit. "V Berouně sestavíme důvěryhodnou kandidátku ODS. Budou tam překvapivé osobnosti. Ty, kteří od ODS odešli, komentovat nechci," sdělil Kupka ČTK.
Bývalí členové berounské ODS v prohlášení na facebooku uvedli, že šlo o mimořádně těžký okamžik a závažné rozhodnutí. "K tomuto kroku přistupujeme s tísnivým pocitem, že to ve skutečnosti nejsme my, kdo opouští ODS, ale že ODS opustila nás," napsali. Tvrdí, že v uplynulém období vyčerpali všechny dostupné možnosti, jak upozornit na své hluboké přesvědčení o špatném politickém směru, jímž se strana vydala. "Postupně jsme nabyli nezvratného dojmu, že o náš hlas a naše postoje již ve stávající ODS není zájem," dodali.
Nedávno ukončila členství v ODS také zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická, která také přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.
Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.