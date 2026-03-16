Černý dým nad Příbramskem. V Občově hoří autodílna

„V 17:39 jsme přijali oznámení o požáru v obci Občov. Nikoho nebylo nutné evakuovat a v době požáru se na místě nikdo nenacházel. Příčinu budeme zjišťovat společně s hasiči,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
„První jednotky jsou na místě a zahájily plné hašení požáru stodoly,“ sdělil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Později upřesnil, že jde o autodílnu o rozměrech přibližně 20×30 metrů.
„Požár se zatím nepodařilo lokalizovat, v místním rybníku cisterny nabírají vodu k hašení a na místě zasahují jednotky z druhého poplachového stupně,“ dodal Bakalář.
„Hoří nebytový prostor, ty bytové jsou pod kontrolou hasičů. Myslím, že je zde pět velkých aut,“ informoval starosta obce Zbyněk Mach.
Policisté uvedli, že se nikdo nezranil a zdravotničtí záchranáři ani k požáru nevyjeli.
Podle Schneeweissové začne vyšetřování příčiny a okolností požáru až v úterý.
