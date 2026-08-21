Obnova Kostelního náměstí a přilehlých ulic v Nymburce začne v polovině září

Obnova Kostelního náměstí a přilehlých ulic v historickém centru Nymburka by měla začít v polovině září. Městská rada vybrala jako zhotovitele firmu CE-DA servis, která opravy zpevněných ploch náměstí a ulic Soudní a Na Fortně za 20,8 milionu korun bez DPH provede. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí radnice Marta Svobodová.
"Práce zahrnou obnovu komunikací a chodníků, nové povrchy z přírodní kamenné dlažby a úpravu Kostelního náměstí. Stávající kamenné kostky na náměstí budou po vyrovnání terénu znovu využity, přeskládány a lépe utaženy," uvedla Svobodová. Součástí projektu je i celková obnova veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů, stožárů a svítidel.
Přípravy dopravně-inženýrských opatření mají začít 8. září. Přístup ke Starému děkanství, které se slavnostně otevře 5. září, má zůstat po dobu stavby zachován.
Stavba bude rozdělena do tří etap. Podle informací z výzvy k podání nabídky by měla první etapa zahrnující severní část náměstí trvat od září do prosince, s dalšími dvěma se počítá příští rok. Město bude o jednotlivých etapách a případných dopravních omezeních veřejnost informovat. Radnice už dříve uvedla, že po předláždění by se na Kostelní náměstí z náměstí Přemyslovců mohly přemístit farmářské trhy.