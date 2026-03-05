Investice za pět miliard. Praha chystá obnovu staré linky čistírny odpadních vod

„Praha zahajuje jednu z největších vodohospodářských investic ve své historii. Rekonstrukce stávající vodní linky ÚČOV na Císařském ostrově za 4,78 miliardy korun bez DPH nahradí technologii ze 60. let a zajistí moderní čištění poloviny odpadních vod z hlavního města,“ uvedl náměstek pražského primátora Michal Hroza (TOP 09).
Město již v minulosti přes PVS investovalo přes sedm miliard korun do stavby nové vodní linky, která funguje od roku 2018. Po rekonstrukci má být původní linka z 60. let minulého století vybavena stejnou technologií jako ta nová. Po dobu prací se o čištění všech odpadních vod mířících do ÚČOV postará nová linka s tím, že po tuto dobu budou platit mírnější požadavky na parametry vypouštěných odpadních vod.
|
Chystá se čističková revoluce, kanalizaci musí natáhnout i obce nad tisíc obyvatel
Rekonstrukci bude hradit magistrát a PVS mu částku bude splácet z vodného a stočného. Městští zastupitelé v souvislosti s nutnými investicemi do ÚČOV v roce 2022 schválili, že vodné a stočné v metropoli bude do roku 2028 růst o dvě procenta nad inflaci. Kromě rekonstrukce staré linky jsou v čistírně v plánu i další investice, například modernizace takzvaného kalového hospodářství. Město tam chce také vybudovat zařízení, které umožní využívat zbytkové teplo z odpadních vod k vytápění domácností.
ÚČOV na Císařském ostrově slouží od roku 1966. V 80. a 90. letech byla rekonstruována, přičemž se navýšila její kapacita. PVS se stará také o celou vodohospodářskou síť v metropoli, zajišťuje její obnovu a rozvoj.
Distribuci vody pak v Praze zajišťuje firma Pražské vodovody a kanalizace (PVK), kterou vlastní ze 49 procent PVS a zbylých 51 procent má francouzská Veolia. PVK platí PVS nájem, letos to mají být necelé čtyři miliardy korun. Po roce 2028, kdy PVK skončí smlouva na pronájem infrastruktury, plánuje město odkoupit i zbylý podíl a celé vodohospodářství v metropoli ovládnout.