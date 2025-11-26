náhledy
Na fotce počítají letokruhy podle toho určili, že byl strom 62 let starý.
Autor: Kristová Anna, MAFRA
Kácení vánočního stromečku pro Staroměstském náměstí. Strom byl širší v obvodu a proto bylo zdlouhavé ho upravit.
Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze. Zdobení řetězy 26.11.2025.
Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze. Zdobení 27.11.2025.
Instalace vánočního stromečku na Staroměstském náměstí v Praze. Zdobení a výhled z plošiny 27.11.2025.
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025)
