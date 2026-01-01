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Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Staroměstské náměstí zaplnily davy lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromku. (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Staroměstské náměstí zaplnily davy lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromku. (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Stánek s ozdobami na vánočním trhu na Staroměstském náměstí. (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Staroměstské náměstí zaplnily davy lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromku. (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom (28. listopadu 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA