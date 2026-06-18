Obvinění v kauze řidičských průkazů už na černošické radnici nepracují

Nikdo z úředníků a zkušebních komisařů obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošické radnici už na úřadě nepracuje. Jejich pracovní poměr byl ukončen dohodou. Uvolněná místa se dosud nepodařilo obsadit, což vede ke zpožděním při zkouškách žadatelů o řidičské oprávnění. ČTK to dnes řekl starosta Filip Kořínek (Věci černošické).
Policie na pobočce černošického úřadu v pražské Podskalské ulici zasahovala koncem letošního ledna, v kauze stíhá 16 lidí. Podle Kořínka jde o dva úředníky ve vedoucích pozicích a devět zkušebních komisařů. Zbylých pět obviněných podle starosty není z úřadu, jde například o zástupce autoškol. Kriminalisté stíhané viní z účasti na organizované skupině, některé také ze zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.
Policie podle Kořínka případ stále neuzavřela, bližší informace ale nemá. "Nevíme víc než na konci ledna," uvedl. Kauza podle něj zkomplikovala chod úřadu. "Dodnes nám to kapacitně kulhá, protože se ještě nepodařilo obsadit volná místa. Dochází ke zpožděním, nikoliv ve vydávání řidičských průkazů, to je jiná agenda, ale v provádění zkoušek uchazečů o řidičské průkazy," řekl Kořínek.
Kriminalisty na možné porušení zákona upozornilo ministerstvo dopravy, které mělo podezření na nestandardní jednání zkušebních komisařů. Úřady, které mají na starosti vydávání řidičských průkazů, ministerstvo kontroluje průběžně. V minulosti dávalo podněty k prošetření také v případě Kralup, Jindřichova Hradce, Prachatic, Varnsdorfu nebo Tanvaldu. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala už dříve uvedl, že se jednání, které policisté vyšetřují, týkalo údajného získávání řidičských oprávnění v rozporu se zákonem.
Objekt v Podskalské ulici patří ministerstvu práce a sociálních věcí, které ho chce podle Kořínka využívat. Podle usnesení vlády Petra Fialy (ODS) v demisi mělo město získat 221 milionů korun na výstavbu nové budovy v Černošicích, nynější kabinet Andreje Babiše (ANO) ale toto rozhodnutí zrušil. O kroku informovaly Seznam Zprávy. Server připomenul, že pod černošický úřad spadají i Průhonice, kde bydlí premiér Babiš. Městský úřad mu dvakrát uložil pokutu související se střetem zájmů. Krajský úřad Středočeského kraje nicméně obě rozhodnutí zrušil. Podle Kořínka bez dotace projekt nové budovy padá.
Černošice mají přepážková pracoviště pro agendu řidičských průkazů už na černošické radnici a zřídily dvě detašovaná pracoviště v Hostivici a Jílovém. Pracoviště v Podskalské ulici využívali lidé z jiných částí okresu, obyvatelé Prahy i kdokoli další, protože už není povinná místní příslušnost. I v Podskalské ulici však podle Kořínka převažují nepřepážková pracoviště, jako je odbor životního prostředí, odbor přestupků, živnostenský úřad a část stavebního úřadu zaměřená na dopravní stavby.