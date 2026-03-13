Náhradní byty pro lidi z domu zničeného požárem. Nájem zřejmě uhradí pojišťovny

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:12aktualizováno  14:12
Většina obyvatel domu v Dobrovského ulici v Praze 7, který v úterý poškodil požár, dostane po víkendu klíče od náhradních bytů. Radnice sedmé městské části byty nyní připravuje a vybavuje nábytkem. O náhradní byt nakonec projevilo zájem 11 lidí – šest domácností. V pátek to sdělil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

Požár vypukl v Dobrovského ulici v úterý zhruba ve 14 hodin. Hořel plyn unikající z potrubí. Oheň byl uhašen po zhruba čtyřech hodinách po zastavení přívodu plynu. Požár poničil budovu v sousedství, předběžný odhad škody je 20 milionů korun.

Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Požár plynu v pražských Holešovicích (10. března 2026)
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu v Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026)
Dům po požáru prohlédl statik a ve čtvrtek si ho převzal vlastník, není však obyvatelný. Budova nepatří městské části, má soukromého majitele.

„Zajistili jsme šest bytů pro 11 lidí. Zjišťujeme od nich, co všechno budou potřebovat, vybavujeme byty nábytkem. Jeden byt už byl předán k užívání, dalších pět bude k dispozici po víkendu,“ řekl Vokuš. V hotelu zůstává ubytováno sedm lidí. Mohou v něm podle Vokuše zůstat do doby, než převezmou náhradní byty.

Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Radnice jim stanoví nájemné v režimu podporovaného bydlení. Podle mluvčího je pravděpodobné, že nájem nakonec za poškozené uhradí pojišťovny.

Městská část také spolupracuje se dvěma ordinacemi a s dětskou skupinou, které měly pronajaté prostory v poškozeném domě. Jedna z ordinací se přesune do bytu městské části, který je prázdný a čeká ho rekonstrukce. Druhá ordinace dostane k dispozici ateliér. Městská část našla náhradní prostory také dětské skupině Malý velký strom.

OBRAZEM: Zničené byty, ohořelá vrata. Letná se vzpamatovává z velkého požáru

Radnice ve středu zveřejnila na svém webu informace o tom, jak mají lidé ze zasaženého domu i okolí postupovat. Jsou tam uvedené kontakty, kam se mohou obrátit například kvůli vyřízení dávky mimořádné okamžité pomoci, při potížích s plynovými spotřebiči, pokud potřebují zapůjčit vysoušeče nebo zajistit náhradní ubytování.

Případem se zabývá policie kvůli podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Policejní mluvčí Jan Daněk ve středu uvedl, že policie nebude k požáru zveřejňovat nové informace, dokud neskončí vyšetřování.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Přístavba hasičské zbrojnice v Krnově zajistí nové prostory pro techniku i dílny

ilustrační snímek

Hasičská zbrojnice v Krnově na Bruntálsku se rozšíří o přístavbu za 10,5 milionu korun. Dobrovolným hasičům zajistí chybějící prostory pro techniku a dílny....

13. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

Dívka zemřela při střetu s tramvají, zpod soupravy ji vyprošťovali pomocí jeřábu

Tramvaj v pražské Bělohorské ulici srazila dívku, která na místě zemřela. (13....

Tramvaj v pátek na pražském Břevnově srazila nezletilou dívku, která skončila zaklíněná pod vozem. Na místě zemřela. Provoz v Bělohorské ulici byl oboustranně pozastaven, uvedl pro iDNES.cz mluvčí...

13. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:56

SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková nastoupila do sprintu. Spolu s ní další tři Češky

Tereza Voborníková na střelbě vestoje při vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

Sprint žen otevřel páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyslal do závodu čtveřici závodnic v čele s Terezou Voborníkovou, která chce navázat na sérii umístění v...

13. března 2026  15:55

Opilý řidič na Vsetínsku nadýchal 5,32 promile alkoholu, je to letošní rekord

ilustrační snímek

Opilého řidiče osobního auta zastavila ve čtvrtek odpoledne na Vsetínsku policejní hlídka. Nadýchal 5,32 promile, což je zcela mimořádná hodnota. Devětatřicetiletý muž přišel o řidičský průkaz a je...

13. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Pardubice oživí Velikonoce obřími vejci s tradičními slovanskými vzory

ilustrační snímek

Obří vejce, která budou o Velikonocích v pardubických ulicích, ozdobí vzory inspirované slovanskou lidovou výšivkou. ČTK to řekla Pavla Závodná z Knihovního...

13. března 2026  14:11,  aktualizováno  14:11

Lidé dětem po zavražděné učitelce ze Pcher věnovali dosud přes milion korun

ilustrační snímek

Více než jeden milion korun zatím věnovali dárci ve veřejné sbírce vyhlášené na podporu dětí, jejichž matka byla zavražděna ve Pcherách. Policie obvinila...

13. března 2026  14:10,  aktualizováno  14:10

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na nejmírnější první stupeň

ilustrační snímek

V Krkonoších v lavinových oblastech dnes klesl stupeň lavinového nebezpečí z druhého na první, nejmírnější stupeň. Na hřebenech Krkonoš je nadále 60 až 80...

13. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Stromolezci prořezávají koruny stromů v plzeňské památné aleji Kilometrovka

ilustrační snímek

Koruny stromů v plzeňské památné aleji Kilometrovka u zoologické zahrady prořezávají v těchto dnech stromolezci. Údržbu stromů v aleji z konce 19. stoletní...

13. března 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Místo plevelu dvě klubíčka. Pracovníky překvapili na kruháči právě narození zajíci

Zaječí mládě zachráněné z okružní křižovatky v Zábřehu skončilo ve zvířecí...

Nešťastné místo zvolila v těchto dnech k přivedení svých mláďat na svět zaječí samice na Šumpersku. Potomky totiž porodila do záhonů rostoucích uprostřed okružní křižovatky v centru Zábřehu.

13. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Mladík vyhrožoval spolužákům vystřílením, vyvázl však bez trestu

Zbraň, kterou se zastřelil zrazený a zraněný odbojář Karel Pulec poté, co hodil...

Státní zástupce pozastavil trestní stíhání sedmnáctiletého studenta ostravské střední školy, který loni na jaře vyhrožoval svým spolužákům, že je vystřílí. Opavští kriminalisté ho obvinili z...

13. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nový systém poplatků za odpady snížil množství odpadu ve Slatiňanech o pětinu

ilustrační snímek

Ve Slatiňanech na Chrudimsku se po změně systému poplatků za odpad loni snížilo množství odpadu z popelnic. V porovnání s průměrem z předchozích pěti let ho...

13. března 2026  13:54,  aktualizováno  13:54

Moravské Budějovice prodaly první pozemek v nové průmyslové zóně

ilustrační snímek

Moravské Budějovice na Třebíčsku mají prvního investora v nové průmyslové zóně. Nová hala společnosti Vreja CZ s.r.o. má stát do roku 2027. Podle místostarosty...

13. března 2026  13:48,  aktualizováno  13:48

