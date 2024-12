Obyvatelé mohou diskutovat, co zlepšit

„Máte nápady, jak zlepšit život v našem městě? Chcete sdělit, co se vám v Kouřimi líbí nebo co vás trápí? Přijďte a podělte se o své podněty. Čeká vás příjemné prostředí, kde můžete diskutovat u čaje či svařeného vína,“ zvou zástupci zručské radnice. Obyvatelé mohou do kulturního centra přijít kdykoliv od 10.00 do 17.00.