Obyvatelé Rakovníka odhlasovali v participativním rozpočtu oba navržené projekty

Obyvatelé Rakovníka odhlasovali v takzvaném participativním rozpočtu oba navržené projekty: stavbu dětského hřiště v areálu fotbalistů a nové workoutové hřiště u 3. základní školy v centru města. Obě vzniknou v letošním druhém pololetí, řekla dnes ČTK mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.
Do hlasování, kterému předcházelo veřejné představení projektů, se zapojilo téměř 200 obyvatel. Podmínky pro uskutečnění splnily oba návrhy. "Každý respondent měl dle pravidel k dispozici dva pozitivní hlasy plus jeden negativní hlas (ne každý respondent využil všech tří hlasů)," uvedla mluvčí. Na prvním místě skončilo workoutové hřiště, na druhém dětské hřiště.
Jelikož hodnota každého z projektů byla půl milionu korun a celková vyčleněná částka byla jeden milion korun, může město uskutečnit oba návrhy. Dětské hřiště bude v areálu SK Rakovník u restaurace, workoutové hřiště v centru města vznikne na aktuálně nevyužité asfaltové ploše u 3. základní školy Rakovník.
Město v uplynulých letech uskutečnilo více projektů navržených obyvateli, například úpravu dětského hřiště v Čermákových sadech nebo parkovací plochu u čistírny odpadních vod.
Takzvaný participativní rozpočet využívají i další středočeská města, například Říčany, Nové Strašecí nebo Mladá Boleslav. Tam mohou lidé od začátku května hlasovat o nápadech na zlepšení života ve městě, na výběr mají ze čtyř návrhů, mezi nimi je třeba nový mobiliář v lesoparku Štěpánka nebo amfiteátr v Novém parku.