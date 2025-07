Ferst své počínání označil za „nesprávnou formu demonstrace toho, že už mu docházela trpělivost“.

Obžaloba tvrdí, že Ferst přišel loni 10. října k novému bydlišti ženy s úmyslem vraždit. Měl s sebou páčidlo a sportovní lahev naplněnou acetonem. Po překonání dvoumetrového plotu nejprve mlátil do vstupních dveří a slovně konfrontoval bývalou přítelkyni.

Poté páčidlem a dřevěnými klíny zablokoval dveře – jedinou únikovou cestu z bytu, v němž se v té době nacházeli tři lidé. Skrz zamřížované okno pak vystříkl hořlavinu na obličej ženy a na parapet. Křičel, že ženu zapálí, a škrtal zapalovačem. V tu chvíli ho zadrželi policisté.

„Nepřišel jsem tam s úmyslem někomu ublížit. Přišel jsem řešit majetkové vyrovnání a spory s paní poškozenou,“ prohlásil v pondělí u středočeského krajského soudu Ferst. Ohledně acetonu přiznal „jeden výstřik se slovy, že shoří v pekle, protože je to mrcha“.

Trval na tom, že žena mu jednak dluží peníze, jednak se mu snažila ukrást šperky z pozůstalosti jeho matky, které schovala do hraček své dcery. „Byla to špatná prezentace, je mi to líto. Nechal jsem se unést,“ podotkl.

Připustil, že užíval pervitin a že pod vlivem drog byl i v době incidentu. Podle něj drogy bere i jeho bývalá družka. Obydlí, které sdílela s novým mužem, nazval feťáckým doupětem. Uvedl, že na místo přišel se školní aktovkou a diplomy expartnerčiny dcery, přičemž znehodnocením těchto věcí chtěl ženu přimět k tomu, aby si od něj konečně odstěhovala dceřiny věci. Ženin majetek včetně oblečení už dříve spálil.

Žena s ním rok a půl žila

Žena dnes soudu řekla, že s Ferstem se dlouhodobě přátelila a poté s ním zhruba rok a půl žila, než se s ním loni na začátku prázdnin rozešla kvůli jeho agresivitě a nervozitě. Uvedla, že po rozchodu ji několikrát napadl a nechtěl jí vydat věci, vyhrožoval také její matce.

Poté, co se přestěhovala do nového bytu, tam podle ní opakovaně chodil, lomcoval dveřmi, házel kusy cihel a rozbil okno. V den posledního incidentu přišel v masce Jokera. Školní batoh, který si přinesl, ale podle ženy nepatřil její dceři, ale dceři Fersta.

Ferst, který se živí jako zámečník, dnes zmínil, že dříve dostal podmíněný trest za podvedení dvou zákazníků. Stíhaný je rovněž za neplacení alimentů. Přiznal také, že nového spolubydlícího své bývalé družky jednou přetáhl přes záda železnou tyčí. Hlavní líčení bude pokračovat v úterý.