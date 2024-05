OC Lužiny: včera, dnes a zítra

Obchodní centrum Lužiny je sídlištní obchodní dům, který pod názvem Unimarket vznikl před 33 lety jako experimentální nákupní centrum v ateliéru někdejší první dámy české architektury Aleny Šrámkové a Ladislava Lábuse. Přesně před deseti lety centrum po důkladné dvouleté rekonstrukci a přestavbě otevřela znovu developerská skupina UDI Group, která je vlastní. Rekonstrukci navrhovala opět stejná dvojice autorů původní architektury. „Dnes se na Lužinách opět staví, obchodní centrum totiž v budoucnu doplní dva patnáctipodlažní bytové domy,“ vysvětlila ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Obchoďák původně tvořily dvě samostatné budovy s ulicí uprostřed. V rámci rekonstrukce před deseti lety ulici zakryla skleněná střecha, která obě budovy spojila do jedné a vytvořila tak moderní nákupní centrum s množstvím denního světla. Zastřešená ulice slouží i nadále jako průchod a je otevřena tak, aby umožnila lidem ze sídliště příchod ke stanici metra v době jeho provozu.

Současnost: Aktuální stav OC Lužiny. Zastřešená ulice nadále slouží jako průchod mezi sídlištěm a stanicí metra.

JINOCH A MUŽ

Již v původním objektu doplnilo tehdy ještě nekryté schodiště sousoší Olbrama Zoubka Jinoch na startu, Muž v cíli. Plastiky jsou dodnes na stejném místě, nicméně pod střechou a tvoří středobod nákupního centra. V místě sousoší je prostor pro společenské akce, které zde provozovatel centra velmi často pořádá. U slavných soch tak vystupují přední umělci, ale také třeba děti ze základních uměleckých škol nebo z dětských domovů.

Od začátku bylo cílem architektů vytvořit přímo na stanici metra Lužiny lokální centrum nejen s obchody, ale i službami. A tuto funkci plní OC Lužiny dodnes. Dnes je v OC Lužiny kromě supermarketu Billa i řada dalších obchodů, navíc se zde nachází množství služeb včetně městské knihovny, fitness centra, dětského koutku nebo restaurací a provozoven fast foodu. Od letošního roku prochází centrum další proměnou. Na vedlejších parkovištích totiž vzniknou dvě bytové přístavby, které z obou stran doplní centrum.

Budoucnost: podoba centra po dostavbě bytových domů Lužiny. Ty bude možné přirovnat k vertikální zahradě.

Tím se z urbanistického pohledu dokončí také tvorba lokálního centra. Většina dnešních urbanistů se shoduje na tom, že právě u stanic metra by měla vznikat výšková zástavba. Na západním parkovišti tak již brzy začne růst první ze dvou patnáctipodlažních budov, které postupně rozšíří centrum z obou stran. Prvních pět podlaží bude parkovacích a přesune se do něj také zásobování obchodního centra, dalších deset pater obsadí byty.

S ohledem na to, že bytové domy nemají žádné větší okolí, které by bylo možné zkultivovat zelení, architekti ateliéru Hlaváček & Partner navrhli zeleň přímo na fasádu domu. V nárožích v různých podlažích bude více než desítka stromů, na balkonech v integrovaných truhlících množství rostlin. Zeleň bude i na střechách. V desátém podlaží, kde horní patra do zadní strany ustupují, bude intenzivní zeleň na půdě místy o mocnosti až jeden metr. Obyvatelé z okolních domů tak získají výhled na dům, jehož fasádu bude tvořit něco jako vertikální zahrada.

Pro návštěvníky plánuje OC Lužiny výstavu historických fotografií a vizualizací jeho budoucí podoby na téma: OC Lužiny – včera, dnes a zítra. Přesně na 10. výročí znovuotevření 15. května pak chystá také zábavní program. Od 15. do 30. května se budou v OC Lužiny prodávat stírací losy s možností výhry věcných cen neb slev ve vybraných obchodech. Výtěžek půjde na Farní charitu Stodůlky, jež peníze využije pro rodiny s dětmi, které se ocitly ve složité ekonomické situaci.