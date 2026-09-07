Ochoz chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně se po opravě otevře návštěvníkům

Autor: ČTK
  19:07aktualizováno  19:07
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Oprava ochozu chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. ČTK to řekl farář Ján Halama. Evropská dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun.

Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. "Rakve jsou již restaurovány. Nyní připravujeme výrobu kovových rakví, do kterých se vloží ostatky. V kryptě se vybourala část provizorní zdi, otvor se zadělá mříží, ale přes ni bude možné také vidět základy původního presbytáře z 13. století," řekl Halama. Vedle sakristie vznikne velká skříň. V její části farnost vystaví historické liturgické textilie, které chrámu darovala Marie Terezie. Stavební úpravy zahrnují také rozšíření zádveří u severního vstupu poblíž vstupu na kůr. Prostor by v budoucnu mohl sloužit jako zázemí pro průvodce.

Součástí nynější etapy je také průzkum vitráží. Při silném větru a dešti přes ně podle Halamy zatéká do kostela, na jejich opravu už ale v současném projektu zřejmě nezbude prostor. "Neočekávám již větší dotace, proto budeme v budoucnu dělat vitráže postupně po jedné," dodal Halama.

Projekt navazuje na loňskou obnovu pláště samostatně stojící kamenné zvonice. Práce na ní začaly v červnu 2025, některé prvky byly v havarijním stavu. Dělníci vyčistili kamenné části, doplnili spáry a repasovali a pozlatili klempířské a ozdobné prvky. Na ochoz zvonice byly instalovány nové kamenné sloupky. Letošní práce uzavřou současný projekt, některé části chrámu ale budou potřebovat další péči. Očistit a znovu pozlatit bude podle Halamy nutné například kříž na jižní věži. Žádné další rozsáhlejší opravy zatím farnost neplánuje.

Kolínský chrám sv. Bartoloměje a jeho okolí podstoupily v posledních letech rozsáhlou obnovu za desítky milionů korun, na většinu oprav přispěly evropské fondy. První část financovaná městem se týkala zejména areálu kolem chrámu. Druhá část, jejímž investorem byla farnost, zahrnovala interiér chrámu včetně nákladné obnovy varhan.

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